Jsem o dva měsíce starší než Československo, říká stoletá Vlasta Srncová

Vždycky mě jímá úcta, když se tu a tam setkám s babičkou nebo dědečkem přírodou vyvolenými, kteří se dožili magické stovky, a mají daleko více života za sebou než před sebou.

Vzácného jubilea, sta let, se v neděli dožila babička Vlasta Srncová.Foto: Deník / Zdeněk Skalička

Od poslední srpnové neděle k nim patří paní Vlasta Srncová, rozená Lužná, která svým nelehkým životem spojila stoletý oblouk mezi rokem 1918 až 2018.

Není rodilou občankou Nezdenic, ale Uherského Brodu. Nicméně s Nezdenicemi je spojena tak, že už devátým rokem tráví v tamním domově pro seniory podzim svého života.

„Moje oči spatřily světlo světa 26. srpna 2018, tedy o dva měsíce dřív, než vzniklo samostatné Československo. Za těch sto let jsem prožila poměrně pestrý a nelehký život,“ řekne stroze stále duševně čilá jubilantka.

Trochu se jí roztřese hlas, když vzpomene na svého manžela, s nímž se vydala na společnou cestu životem, když jí bylo 18 let.

„Já byla do něj velice zamilovaná, ale brzy mě to přešlo. Manžel mi zemřel před 35 lety, ženichů jsem pak měla dost, ale já se vdávat nechtěla. Svému muži jsem na Velehradě před Bohem slíbila věrnost až do smrti,“ svěří se babička Srncová.

Ve dvaceti letech prodělala klinickou smrt a lékaři dali tehdy její rodině vědět, že je mrtvá.

„Když jsem se ale po třech dnech probudila, na nočním stolku u mé postele svítila svíčka a modlila se u mě řeholní sestra Smaragda,“ vyloví jubilantka v paměti nezapomenutelnou vzpomínku ze svého mládí, přisedá ke klávesovému nástroji a s chutí zahraje několik písniček svého mládí, ale i ze současnosti.

„Vždycky, když je mi velice smutno, jdu si zahrát na klávesy a vyplakat se u nich,“ svěřuje se babička Srncová.

Od mládí ji bavila práce s dětmi i dospělými, kteří se chtěli naučit hrát na klavír, a proto je hře na něj vyučovala.

Recept na dlouhověkost ale jubilantka nemá.

„Jsem věřící, takže se snažím žít podle Bible. Nikomu neubližovat, mít ráda, věřit sobě a věřit v Boha,“ svěří se babička Srncová.

Zcela jasno má ovšem v tom, že vysokého věku se dožije každý dobrý člověk, který se nenechá zkazit špatnými lidmi a penězi.

K významnému životnímu jubileu Vlasty Srncové přišel s kyticí popřát hodně šťastných chvil v dalším životě ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště Bronislav Vajdík, koordinátor řídících činností Jaroslav Kopper a Martin Liška, vedoucí Domova pro seniory Nezdenice.