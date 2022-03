„V loňském roce tomu bylo 50 let od první výstavy vín na Modré, konané v roce 1971. Protože jsme z tehdejšího výstavního výboru jenom dva, chci se k této již historické události stručně vrátit a připomenout i některé zajímavosti s ní spojené,“ listuje ve vzpomínkách Vojtěch Luža starší (82). Jedním dechem dodá, že v souvislosti s výstavou navázali kontakt s vinaři ze slavné slovenské vinařské obce Modra.

„Na výstavě byly vzorky vín z 27 obcí, i když jenom po několika kusech. To ukazuje množství kontaktů, které jsme s vinaři měli. Jednalo se mnohdy o významné vinařské osobnosti, které pak byly předsedy degustačních komisí nebo členy subkomise,“ vypráví Vojtěch Luža. Hrdý je na to, že výstava byla úspěšná a obec Modrá a její vinaři se tak dostali do povědomí vinařů z širokého okolí.

Košt v Jalubí nabídl 241 vzorků, vyhrála duranciovice z Kunovic

Co do historie a hezkého prostředí jsou už 51 let Josefovské košty vín na Modré velkým tahákem pro početné návštěvníky. Jen se tak trochu liší od koštů v obcích Slovácka. Sobotní košt vína nebyl degustátory předem hodnocený, takže neměl ani své šampiony.

Při nehodnoceném koštu dostává každý z návštěvníků katalog, na jehož základě si při ochutnávání jednotlivých vzorků dělá vlastní hodnocení vína sám a v klidu, ale také si třeba nachází toho „svého“ šampiona.

Pořadatel Josefovského koštu vín, Český zahrádkářský spolek Modrá, na něm nabídl vínomilcům 192 vzorků vín převážně od vinařů z Velehradu a Modré, ale i jejich kamarádů z vinorodých oblastí v podhůří Chřibů.