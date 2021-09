„Kolik degustací jsem absolvoval a kolikrát jsem za ta léta byl garantem výstav vinných moků, to opravdu nevím. Žádnou evidenci si o tom ani o počtu medailí nebo titulů šampion výstavy, které jsem obdržel nevedu,“ říká se skromností sobě vlastní Josef Bičan.

Dobře ale ví, že než mohou jeho ruce potěžkat odměnu za svou práci v traplických viničních tratích Žlébky a Červenky v podobě zelených a modrých perel hroznů, to chce tvrdě ve vinici pracovat.

Na návštěvě v Traplicích. Sedmašedesátiletý Josef Bičan je ostříleným znalcem nápoje z hroznů révy vinné.Zdroj: Deník/Zdeněk Skalička„Tam od jara do podzimu čeká každého vinaře hodně práce. Pokud chce člověk dělat něco dobře a mít z vykonané práce radost, je to hodně náročné na čas. To platí nejen ve vinařství,“ říká vinař, který k obdělávání vinohradu používá mechanizaci i obyčejnou motyku.

Přiznává, že ve vinici, kterou zdědil, pomáhají jemu i jeho manželce syn Petr a dcera Markéta s manželem Jiřím Petrželkou.

Jak velkou citovou investici musí vinař vložit do své práce ve vinohradě a pak i při výrobě vína, to by bylo podle něj na dlouhé povídání.

„Vinaření jsme měli v rodině. Mě k němu vedli tatínek Josef, stařeček Petr Novotný a jeho syn František,“ svěří se Josef Bičan.

Každý z jeho zmíněných předků by byl pyšný, kdyby slyšel slova svého potomka ve spojení s chvályhodnými vlastnostmi. Josef Bičan ocenil, že od tatínka, dědečka a jeho syna převzal pevný základ pěstování révy vinné i výroby vína, ale také morální vklad, cennější nad vysokou sumu peněz.

„Naplno a samostatně jsem začal vinařit před téměř čtyřiceti lety,“ vzpomíná uznávaný odborník na pěstování révy vinné a výrobu vína z něj.

Ryzlink a André u něj vedou

Na otázku, zda jej baví více práce ve vinohradě nebo při výrobě vína ve sklepě, stroze odpoví.

„Obojí musí mít dobrý vinař rád, aby mohl vyrobit kvalitní víno,“ tvrdí traplický vinař. Prozradí, že nejraději má z bílých vín Ryzlink rýnský a z červených André.