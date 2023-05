Minulý týden přebíraly ocenění v soutěži Můj první milion za svůj start-up Online Zen. Podnikatelský nápad Niky Vojkůvky a Kláry Valčíkové byl v 16. ročníku soutěže Technologického inovačního centra Zlín vyhodnocen mezi 68 projekty jako nejlepší.

„Cvičit jógu můžete kdekoliv,“ říká Nika Vojkůvka z OnlineZen | Foto: Se svolením Niky Vojkůvky

A to v kategorii Vysoké školy a veřejnost. Přitom cesta k on-line józe pro obě mladé ženy začala na mateřské.

Jak to všechno začalo?

Po patnácti letech práce v Dubaji, San Francisku nebo v Praze se Nika Vojkůvka vrátila s šestitýdenní dcerkou i manželem do svého rodného Slavičína. Brzy ji na maloměstě začalo chybět cvičení, především její milovaná jóga. Nika je žena činu, takže se rovnou rozhodla, že si takové jógové studio sama založí. Vybrala místo přímo na náměstí v prostorách bývalé lékárny a začala si svůj sen plnit. Jenže přišel covid a s ním se posunulo otevření. Zhruba o půl roku.

„Studio bylo nachystané, platila jsem nájem, ale nemohly jsme chodit cvičit,“ vzpomíná na začátky Nika. Když už se konečně restrikce rozvolnily a podařilo se za přísných podmínek v květnu otevřít, radost trvala jen dva měsíce.

Kvůli návratu lékárny se museli přestěhovat. Naštěstí jen o patro výše. Při hledání další lektorky potkala Kláru Valčíkovou, druhou maminku na mateřské a našla v ní spřízněnou duši.

„Já jsem ten praktický typ, který zařídí, zorganizuje a Klárka je zas machr na jógu. Má neskutečně načteno, je hotová studnice vědomostí. Tím se ale vlastně skvěle doplňujeme,“ popisuje Nika Vojkůvka.

Dva roky úspěšného studia

Klára a Nika ve studiu společně cvičily téměř dva roky. A měly stále plno. Jóga nebo podobný typ cvičení pro veřejnost v okolí zoufale chyběly. Pro obě to byl ale stále koníček při mateřské, který jim zabíral velké množství času. A když se blížil návrat do původního zaměstnání, rozmýšlely se, co dál.

„V jednu chvíli se sešlo více věcí. Prostory nám přestaly stačit kapacitou, neustále nám někdo volal, proč máme pořád plno. Zároveň jsme musely mít jen odpolední a večerní lekce, protože dopoledne v malém městě nemá kdo cvičit. Do toho přišlo zvyšování cen energií,“ popisuje začátek letošního roku Nika Vojkůvka.

Ženy si řekly, že si nechají několik lekcí, velmi úspěšné víkendové pobyty v Beskydech a on-line cvičení. Už sice měly on-line platformu, ale využívaly ji jen minimálně. A ve virtuálním světě cvičení viděly budoucnost.

„Rozhodly jsme se přejít do on-line formy,“ potvrdila Nika Vojkůvka. Nájemní smlouvu měly ve studiu až do května, když ale ceny energií skokově vyskočily, rozhodly se ukončit ji už v březnu.

„K 31. březnu jsme zavřely studio a zároveň ve stejný den začaly svůj nový život on-line,“ pokračuje mladá podnikatelka. Nebyl to risk? Možná ano, ale ve všem se najde něco pozitivního. „Vždycky říkám, že je to tak, jak má být. A v naší situaci to bylo vlastně nejlepší řešení, které nám otevřelo nové možnosti, třeba až za hranice regionu,“ dodává.

Cvičit kdykoliv

Téměř většina původních zákazníků si našla cestu i do virtuálního studia. Videa jsou natáčena do 20 minut, aby si mohl zacvičit každý, kdykoliv a kdekoliv.

„Chápu, že když má člověk hodinu času, využije ji nejspíš jinak. Proto děláme videa kratší. Člověku stačí 180 centimetrů prostoru někde před postelí a dvacet minut času. Místo sjíždění sociálních sítí si tak můžete zacvičit,“ směje se Vojkůvka. Jak dodává, jógovat se dá opravdu kdykoli a kdekoli.

Na Online Zenu je téměř 100 předtočených videí různé délky, zaměření i náročnosti. Včetně on-line kurzu pro začátečníky, zdravá záda a speciálního balíčku lekcí určených pro nastávající maminky. „Zatím je web stále v plenkách, máme spoustu nápadů, aby byl pro klienty intuitivní a příjemný. Chceme vytvořit i aplikaci pro jednodušší cvičení,“ vyjmenovává další plány.

Bábinky na józe

Cvičitelky se rozhodly také vrátit ke svým klientům fyzicky. Klára Valčíková má pravidelné lekce ve Valašských Kloboukách a Nika Vojkůvka pokračuje ve Slavičíně.

„Znovu otevírám lekce pro seniorky. Zhruba třicítka aktivních důchodkyň chodila pravidelně téměř dva roky. Uzavření studia opravdu obrečely. Nebylo to pro bábinky, jak jim přezdívám, jen místo pro cvičení, ale také pro setkávání, která si ty dva roky po covidu opravdu užívaly. Na ně se moc těším,“ dodává Vojkůvka.

Jóga je pro ně aktivní „bokovka“, které věnují maximum času. Přitom obě pokračují ve svých povoláních, Nika Vojkůvka jako Global HR manažerka mezinárodní poradenské firmy a Klára Valčíková v sociální sféře na úřadu ve Valašských Kloboukách. Jestli se začnou věnovat józe na plný úvazek, to je otázka.

„Uvidíme, co se v budoucnu stane. Jsme otevřené všemu,“ uzavírá se smíchem Vojkůvka.