Jízdné zdarma pro seniory chtějí už i ve Strání

Cestování autobusem po obci je pro ni na denním pořádku. Jednasemdesátiletá Martina Starobová využívá služeb veřejné dopravy především kvůli návštěvám dcery, od níž se nedávno přestěhovala z Květné do Strání, ale i kvůli doktorovi či lékárně.

Ilustrační foto.Foto: Karel Dvořák

Finanční náklady spojené s přepravou tak začaly neúměrně narůstat. I proto se ona, stejně jako dalších zhruba čtyři sta seniorů nad sedmdesát let žijících v obci, už těší na chystanou novinku.

Vedení Strání totiž chce umožnit starším obyvatelům cestování po obci zdarma. Zavedení populárního opatření, které mohou využívat například už několik let senioři souměstí v Uherském Hradišti, by mohlo být podle optimistických odhadů zavedené už od letošního května.

„Pokaždé člověk nemá náladu na procházku nebo na ni není počasí, takže potom sedám na autobus a svezu se do druhé části obce. Pokud bychom měli toto cestování zadarmo, bylo by to super,“ chválila si plány Strání Martina Starobová.

Jak by mohl nový systém dopravy fungovat, popsal starosta Strání Antonín Popelka.

„Máme čtyři zastávky, po nichž by mohli důchodci jezdit po obci zdarma. Je to úplná novinka i pro dopravce, kteří dávají podobné slevy pouze u MHD, což u nás nemáme. My chceme toto jízdné zavést i na klasických linkách,“ vysvětlil Antonín Popelka.

První problémy přitom musí řešit kvůli evidenčnímu systému. Ten současný, který ČSAD na svých linkových spojích využívá, není schopný zpracovat straňanskou výjimku.

„Pokoušíme se vytvořit vlastní systém, který bude čitelný i dopravcem. Pokud nám jej následně schválí Zlínský kraj a zastupitelstvo, máme vyhráno,“ nastínil další postup starosta Strání.

O něco méně optimistický byl k zavedení výjimky pro straňanské důchodce zástupce ředitele ČSAD pro autobusovou dopravu Ivan Kallus.

„Nedokážu si představit, že bychom v následujících měsících měli něco podobného zavádět v našem systému. Je třeba si uvědomit, že na konci prázdnin se budou v kraji soutěžit jak dopravci, tak systémy, které registrují zvýhodněné skupiny,“ upozornil na chystané změny.

Podle Ivana Kalluse by namísto složitého vytváření vlastního evidenčního systému mělo vedení Strání zavést dočasné slevy.

„Pokud chtějí důchodce zvýhodnit bez většího zdržování, volil bych formu proplácení jízdenek na obecním úřadě. Vše ostatní se může až nepříjemně začít protahovat,“ dodal.

Zvýhodněné jízdné pro seniory Senioři starší sedmdesáti let mají zdarma jízdné na MHD v souměstí Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice. Padesátiprocentní slevu pak mají senioři v MHD v Uherském Brodě, kde v současnosti mohou využívat také službu Senior taxi. Ta funguje na principu symbolického poplatku za přivolaný taxík, který je sveze na určené místo po Brodě. Zbytek nákladů na jízdu doplácí seniorům město.