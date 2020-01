Když v sobotu o posledním lednovém víkendu navštěvuji Krojový ples ve Vlčnově, nikdo včetně mě nepochybuje o tom, koho letos vynesou na svých ramenou legrúti při tradičním defilé před zraky místních i hostů.

Vrcholem tamního Krojového plesu je totiž představování příštího krále Vlčnova, tedy chlapce, který společně se svojí družinou vyjede na koních při vlčnovské jízdě králů.

Pepík z búd, jak familiárně nazývají Josefa Pavelčíka, tak po roce panování vystřídá loňského krále Davida Chaloupku.

„Tento rok společně s ním vyjede ročník chlapců 2002, což je silný ročník, a tedy trochu výjimka z trendu posledních let, kdy se nám scházelo čím dál méně kluků do družiny,“ prozrazuje Petra Kučerová za vlčnovský Klub sportu a kultury, který je hlavním pořadatelem místní jízdy králů.

Letos hned tři noví králové

Výjimečný rok pro jízdu to není ale pouze z pohledu dvanácti chlapců, kteří pojedou s králem, a stejného počtu dívek, které je doprovodí.

Letos navíc budeme mít na Slovácku hned tři nové krále, a to ve Vlčnově, Hluku i Kunovicích.

„Schází se nám jízdy vlastně jednou za šest let, což vychází na rok 2020. U této příležitosti se na začátku května scházejí králové všech tří obcí na Svatém Antonínku,“ vysvětluje Petra Kučerová.

To už se ale začínají řadit do jednoho šiku legrúti, podle tradice osmnáctiletí muži, kteří v minulosti nastupovali na vojnu, a čekají na povel. Ten přichází krátce po 20. hodině, a tak nastává to, na co do posledního místa zaplněná vlčnovská hala Klubu sportu a kultury čeká.

Pepíka z búd legrúti zvedají na svá ramena a pochodují s ním dokola ve středu sálu. Po krátkém defilé přichází chvíle pro fotografy a také pro předávání darů.

„Mamince krále dáváme kytici, jeho otcovi nějakou lahev a král poté vždy dostává na památku krojovou panenku, což by měla být panenka právě vlčnovského krále,“ poznamenává Petra Kučerová.

Ne vždy tomu však bylo tak, že by se jméno krále znalo už na začátku roku. Krojový ples se koná ve Vlčnově od roku 1973, ale jeho prvopočátky nejsou spjaty s představováním krále. Tato tradice vznikla až o něco později.

„Do té doby vlastně legrúti vybírali krále až na přelomu března či dubna. Pouze posledních zhruba třicet let známe jméno krále už od nového roku,“ dodává Petra Kučerová.

Šachista a hasič Pepík z Búd

Celým jménem Josef Pavelčík je jmenovcem svého otce. Právě ten si nejvíce z rodiny přál, aby jeho syn jednou osedlal královského koně. To se mu letos splní. Devítiletý Josef Pavelčík se kralování vůbec nebojí.



„Těším na jízdu i na královské povinnosti,“ říká ke své nové roli žák třetí třídy vlčnovské základní školy.



Sám navštěvuje šachy a je hasič. Od folklorních kroužků si přitom dal na chvíli pauzu.



„Jako malý chodil do Čerešniček, ale začátkem základní školy, když měl přejít do Vlčnovjánku, tak už nechtěl. Že prý tam bylo málo kluků,“ poznamenala devětatřicetiletá matka krále Petra Pavelčíková.



Sama je původem z Traplic a na stálo se ve Vlčnově s rodinou usadili před zhruba sedmi lety. „V kroji na jízdu králů jsme se ale chodili dívat pravidelně,“ poznamenává Petra Pavelčíková.



Pepík z búd je tak na kroj zvyklý. Nemá proto strach obléknout si ten dívčí, který často mohl vídat na své o dva roky mladší sestřičce Julii, ani držet růži po celou dobu průvodu.



„I na koni jsem si to už zkoušel a šlo mi to,“ sebevědomě dodává Pepík.



Vlčnovská jízda králů se letos uskuteční o posledním květnovém víkendu, týden po té kunovické. Jízdu králů v Hluku pojedou o prvním červencovém víkendu.