Srpnový termín oproti tradičnímu květnovému je pak důsledkem dnes již dokončených stavebních pracích na páteřní komunikaci v samém centru města.

„Králem letošní kunovické jízdy bude Martin Libosvár. Po prázdninách půjde do třetí třídy, ve škole ho baví plavání a různé sportovní aktivity a navíc rád čte. Kromě toho rád kreslí, ve škole chodí do keramického kroužku, rád hraje fotbal a jezdí kolečkových bruslích, chodí do náboženství, keramického kroužku a hraje florbal. Je až s podivem, jak to všechno může stihnout,“ prozradil mluvčí kunovické radnice Zdeněk Kučera.

Martinův tatínek Radek se v roce 1996 zúčastnil první obnovené jízdy králů v Kunovicích jako jezdec, Jenda Libosvár, který bude dělat Martinovi společně se svým bratrem Lukášem pážata, byl kunovským králem před šestnácti lety.

Úvodní akcí bude páteční přijetí královské družiny starostou města, večer pak předá v Areálu Jízdy králů Kunovice současný král Bronislav Kozelek novému králi Martinovi královskou korunu. Na stejném místě proběhne také vernisáž fotografa Dalibora Gregora nazvaná Hrdost, úcta, tradice.

Sobotní program zahájí střelecké zápolení s názvem královské střílení, k vidění bude již zmíněná výstava Dalibora Gregora, v objektu Stará škola bude k dispozici další výstava Na krála, matičko, na krála!

Formanské odpoledne

Neodmyslitelnou součástí jízdy králů v Kunovicích se během své relativně krátké historie stalo sobotní Formanské odpoledne. O akci stoupá zájem ze strany laické veřejnosti, chovatelů i odborníků a řada jich již ohlásila svou účast na letošní formanské jízdě.

K vidění budou zápřahy českomoravských belgiků, slezských noriků, i haflingy pocházejícími z Tyrolských alp,kde vznikli křížením araba a těžkých chladnokrevníků, pozornost vždy poutají atraktivní černí fríští koně. I letos v Kunovicích v Kunovicích uvidíme koně plemene shagya arab, což je plemeno vyšlechtěné v 19. století v uherském hřebčinci Bábolna.

„Formanské odpoledne začne v sobotu 6. srpna ve 14.30 hodin před budovou městského úřadu na náměstí Svobody přehlídkou koňských spřežení a zápřahů, kterou bude přímo před radnicí komentovat Martin Foretník z Krumvíře. Po přehlídce bude následovat slavnostní defilé ulicemi Kunovic. Pohled na průvod čtyřiadvaceti povozů a kočárů tažených koňmi bude nepochybně jedinečnou podívanou, na níž se diváci těší dlouho dopředu,“ doplnil Zdeněk Kučera. Až do podvečerních hodin pak budou moci návštěvníci Kunovic využít jedinečné příležitosti k vyjížďkám koňskými povozy a kočáry ulicemi Kunovic.

V Areálu Jízdy králů Kunovice bude od 16.30 probíhat pořad folklorních souborů z Kunovic pod názvem A to je náš král. Předcházet mu bude vyhodnocení výtvarné soutěže Můj koníček malovaný.

Ve večerních hodinách proběhne na pódiu Areálu jízdy králů pořad k 250 výročí prvního doloženého banderia v Kunovicích Na krála, matičko, na krála!, v němž vystoupí mimo jiné také cimbálová muzika Danaj ze Strážnice. Pořad vyvrcholí představením krále a královské družiny, jež zvolna přejde do besedy u cimbálu nazvané Královské muzicírování.

Strojení koní i peprné hlášky

V neděli se budou od časného rána na několika místech v Kunovicích strojit koně pro jezdce královské družiny. Tato předehra jízdy králů je sama o sobě nesmírně zajímavou podívanou na proměnu převážně pracovních koní v oře, kteří budou součástí velké slavnosti.

Královská družina vyjede v 9 hodin od Areálu jízdy králů Kunovice a po žehnání jízdě králů před kostelem sv. Petra a Pavla vyrazí k domu králových rodičů, aby si vyžádala jejich syna Martina za svého krále. Odtud pojede již kompletní družina před radnici na náměstí Svobody, kde požádá prostřednictvím praporečníka Milana Staška starostu města Pavla Vardana o povolení k jízdě.

„Po nezbytném vyvolávání před radnicí, kde jezdci nešetří mnohdy peprnýmí verši glosujícími dění nejen v Kunovicích, vyrazí celá družina do ulic a uliček Kunovic, jimiž budou až do pozdních odpoledních hodin projíždět, bavit obyvatele svými vyvolávkami a shromažďovat královský poklad,“ řekl Zdeněk Kučera.

Původní smysl slavnosti již dnes není zcela jasný, což potvrzuje několik různých teorií, které si částečně vzájemně odporují. Podstatné je, že zůstala zachována slavnost, při níž mohou milovníci folkloru obdivovat družinu mladých mužů v typických kunovských krojích i poněkud netypický kroj krále a jeho dvou pážat, který je kombinací dívčího (ženského) kroje s mužským a je završen speciální pokrývkou hlavy, tvořenou stuhami volně dolů splývajícími kolem celé hlavy – krále a jeho nejbližší nikdo nesmí poznat!

Po celou neděli poběží další kulturní akce, které by samy o sobě stály za návštěvu Kunovic. Zpívání u Staré školy začne bezprostředně po odjezdu královské družiny od radnice a bude přehlídkou mužských i ženských pěveckých sborů.

Po poledni zahraje na nádvoří Panského dvora hudební skupina Akustyk, kterou vystřídá módní přehlídka s názvem Krojinak. V 15 hodin tamtéž zahraje dechová hudba Žadovjáci, ale tou dobou už se bude zvolna chýlit celý třídenní svátek ke svému konci. Královská družina dorazí v pozdním odpoledni k domu králových rodičů v Olšavní ulici a její členové odevzdají svého krále zpět rodičům