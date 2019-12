„Jejich první ročník uspořádal DDM Šikula v roce 1998, tedy rok po povodních na Moravě, v průchodu bývalé hradišťské Jezuitské koleje. Činorodí kluci, holky a instruktoři Šikuly tehdy v průvanu kolejní chodby náležitě promrzli, ale tvoření se jim v dílničkách zalíbilo a nevzdali jej. Asi proto, že Ježíškovy dílničky byly pro ně tenkrát něčím zcela novým,“ zavzpomínala zástupkyně ředitelky DDM Šikula a vedoucí estetického oddělení Martina Dörrová.

V několika následujících letech byly dílničky pořádány v hradišťském Klubu kultury, v průběhu jeho rekonstrukce v chladné chodbě před komorním sálem Reduty, kde nebyly pro rukodělné práce dětí také ty nejlepší podmínky.

„Po rekonstrukci Klubu kultury jsme se do něj s dílničkami s radostí vrátili a pro velkým zájem mateřských a základních škol jsou z původních jednodenních dílniček třídenní, začínající v sobotu a končící v pondělí. Na zítřek máme přihlášeno 400 dětí z mateřinek a základních škol,“ řekla v neděli spokojeně Martina Dörrová.

Kluci a holky, někdy i s pomocí svých rodičů, pedagogických pracovníků a instruktorů Šikuly, si mohli v dílničkách vytvořit podle návodu i vlastní fantazie tašku technikou šablonování, z keramických květináčků a kuliček betlém, z dřevěných špachtliček autíčko na stromeček, z baněk medvídka, z kolíčků zapichovátko ve tvaru vánočního stromečku a podobně.

„Rok co rok náplň dílniček trochu pozměníme. Jejich stálým obsahem je zdobení medových perníků, vykrajování hvězdiček, srdíček a koleček z lineckého těsta a výroba voskových zvonečků na stromeček,“ informovala Martina Dörrová.

V průběhu tvořivé akce se děti zapojily do soutěže s názvem Nejkrásnější dopis pro Ježíška. Ti malí, co ještě neuměli psát, malovali obrázky, školáci zase psali kratší či delší dopisy. Zdráhali se ale prozradit, o čem Ježíškovi psali, jaký dárek pod stromek si přáli. Ježíšek dopisy z uzamčené schránky vybral, do 20. ledna příštího roku je přečte a vybere z nich tři nejlepší. Jejich autoři se od Šikuly dočkají hezkých dárků.