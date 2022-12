Chlapci a děvčata si mohli o první prosincové neděli i pondělí v kreativních dílničkách foyeru a malém sále Klubu kultury Uherské hradiště vlastnoručně vyrobit dárky a ozdoby, a jimi o Štědrém večeru potěšit své blízké.

Ačkoliv náplň dílniček DDM Šikula každý rok obměňuje, v zásadě zůstává několik let stejný dopis Ježíškovi, vykrajování z lineckého těsta hvězdiček, koleček či srdíček jako od babičky, ale také tvorba voskových zvonečků, které ale nezacinkají. „Letos si mohly děti samy, ale také za pomoci víc než dvaceti zkušených lektorů DDM, rodičů či prarodičů vytvořit sněhuláka, baňky a drátěné ozdoby na stromeček, vločky, lyžaře, vánočního skřítka či kroužek na ubrousek,“ informovala Martina Dörrová, vedoucí estetického oddělení domečku Šikula.

Než se mohla dítka šikovná a pilná rozptýlit po klubu a vyrobit si nějaký vánoční dárek, musela si ve foyeru kulturního stánku vyměnit peníze za žetony. Jeden přišel na pětikorunu. Ceny jednotlivých dárečků se pohybovaly od 1 do 8 žetonů (od 5 do 40 Kč).

V průběhu tvořivé návštěvy se mohly děti zapojit do soutěže nazvané Nejkrásnější dopis pro Ježíška, která bude vyhodnocena 16. ledna 2023. Na autory těch nejhezčích dopisů čekají věcné ceny. Ti malí, co neuměli ještě psát, jako třeba pětiletá Kateřinka Prokopová z Kunovic, která si od Ježíška přeje sovičku a hřebínek, aby ji s ním mohla česat, vhodila do schránky svoji kresbičku. Její osmiletá sestra Alenka napsala Ježíškovi, že by si od něj přála nějakou hru a zvláštní aktovku.

„První ročníky Ježíškových dílniček jsme pořádali od roku 1998 v průchodu bývalé hradišťské Jezuitské koleje. Tvořiví kluci, holky a instruktoři DDM v průvanu chodby pořádně promrzli, ale tvoření, které jim v dílničkách učarovalo, nevzdávali. Dílničky byly pro ně tenkrát něčím novým,“ zalovila v paměti Martina Dörrová. Nějaký rok se pak Ježíškovy dílničky konaly v hradišťském Klubu kultury, po dobu jeho rekonstrukce v chladné chodbě Reduty, kde nebyly pro rukodělné práce dětí ty nejlepší podmínky.

„Původně byly Ježíškovy dílničky jednodenní, pro velký zájem mateřských a základních škol dvoudenní i třídenní. Školy se ale v našich dílničkách zhlédly a začaly si je pořádat samy. Přikročili jsme tedy k inovaci Ježíškových dílen, které jsou nyní pořádány pouze dva dny. V neděli pro děti a dospělé, v pondělí pouze pro školy,“ svěřila se Martina Dörrová.