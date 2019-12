„Určitě je dobře, že hlášení zůstalo alespoň v místních částech Brodu. Mám rodiče, jímž je už sedmdesát let a vím, že vždycky když slyší rozhlas, vycházejí před dům a poslouchají. Je to pro ně pořád ještě důležitý zdroj informací,“ sdělila Dana Straková žijící v Těšově.

Nebylo přitom daleko od toho, aby byl rozhlas umlčen také tam, v Újezdci či Havřicích. Původní návrh opozičních zastupitelů totiž počítal s tím, že by se rozhlas využíval na celém území Brodu pouze pro krizová hlášení.

„Cílem je snížení hlukového smogu ve městě. Informace získané z rozhlasu jsou ve velké menšině. Mnohem více obyvatelé využívají sociální sítě či stránky města. Rozhlas by se měl tedy využívat pouze jako varovný systém, kvůli čemuž byl také vybudován,“ nechal se slyšet už na zářijovém zasedání zastupitelstva Petr Bilavčík (ZVUK12).

Právě tam zaúkolovali představitelé města radnici, aby připravila změny v hlášení rozhlasu do prosince. Současné novinky jsou tak kompromisem mezi starou formou a úplným rušením rozhlasu.

„Zvolili jsme tuto variantu, protože přece jenom místní části Brodu mají spíše povahu vesnic a lidé tam jsou na hlášení zvyklí a ty informace z něj vnímají více než lidé z centra Brodu,“ vysvětlil starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník (KDU-ČSL).

Zavedení SMS služby

Jeden z požadavků byl také na zlepšení možností, jak se dostat k informacím elektronickou formou. Právě to je nyní podle Ferdinanda Kubáník další úkol, který město čeká.

„Určitě chceme lépe provázat jednotlivé kanály, na nichž se informace objevují. Uvažujeme o zavedení SMS služby, do níž by se uživatel přihlásil a poté by mu v provázanosti s webovými stránkami a sociálními sítěmi chodily SMS zprávy o novinkách,“ dodal Ferdinand Kubáník.

V Brodě se o podobu hlášení rozhlasu začalo diskutovat už v roce 2007. Tehdy dokonce obyvatelé sepisovali petici za zrušení ohraných písniček či inzercí. Změn se však brodský rozhlas následně nedočkal, protože se do ankety o podobě rozhlasu vyhlášené městem zapojilo jenom pár respondentů. Nynější změny jsou však radikálnější a dotknou se kromě místních částí celého města.