Jednosměrka nebo rezidentní stání? Hradiště řeší, co s ulicí Revoluční

Množství cizích aut parkujících před domy starousedlíků, problémový průjezd ulicí, ale i pokutování tamních obyvatel při víkendovém odstavení vozidla před jejich bydlištěm. Problémů s ulicí Revoluční v Uherském Hradišti linoucí se podél železniční trati je čím dál tím více.

I proto na sklonku minulého roku podepsalo na pětašedesát místních petici, požadující po městu urychlené řešení dosud žalostného stavu vozovky před jejich byty. Na problém přitom poukazovali už dříve.

„Problém s parkováním v této lokalitě je dlouhodobý, o řešení situace jsme se pokoušeli již několikrát a bezvýsledně. Nic se neděje, žádná veřejná parkovací místa vytvořena nebyla, jednosměrná ulice nebyla zřízena, a to i přes to, že část ulice je slepá a je tu zřejmá absence točny či obraciště, jak to ukládá vyhláška,“ obrací se petitenti na město.

Požadavek zjednosměrnění ulice je pouze jedním z možných řešení. Jako další se nabízí zřízení rezidentní zóny tak, jak tomu bylo v minulosti v Tůních.

„Máme za to, že problémy s Revoluční vznikly ve chvíli, kdy tam našli útočiště lidé cestující do Hradiště za prací. Je to pro ně jedno z nejbližších míst centru města, kde nemusejí za stání platit. Podle mého by bylo vhodné uvažovat i o rezidentní zóně,“ nechala se slyšet předsedkyně místní komise Štěpnice Marie Martykánová.

Rezidentní zóna byla poprvé zavedena v Hradiště v roce 2016 v místní části, takzvaných „Tůních“. V té mohou parkovat pouze řidiči, kteří mají v daném místě trvalé bydliště. Podle jedné z iniciátorek petice Aleny Vychodilové se však nejedná o ideální řešení.

„Spousta lidí tu nemá trvalé bydliště nebo není na ně přepsané vozidlo, s nímž jezdí. To vše jsou přitom podmínky rezidentního parkování. I proto bych byla raději za zjednosměrnění ulice,“ objasnila.

Osud ulice Revoluční má v následujících měsících rozhodnout řada studií, které si nechalo město vypracovat.

„Studie ověří nejen reálnost, ale také přínosy a negativa určitých opatření. Na základě ní bude možné přikročit k případnému konkrétnímu opatření k legalizaci parkování v Revoluční,“ informoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Připravovaná koncepce má několik částí. Její analytická část zabývající se současným stavem ulice má být hotova do konce května. Návrhová část nabízející minimálně tři varianty dalšího postupu pak do konce srpna.

„Dokončení koncepce je stanoveno na konec října, z čehož vyplývá, že konkrétní kroky přijdou na řadu až po tomto datu,“ upřesnil Jan Pášma.