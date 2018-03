VIDEO: Jednosměrka je otočená, řidiči ale nový zákaz vjezdu nerespektují

Podpisová akce slavila úspěch, jednosměrka je otočená a obyvatelé Družstevní ulice v Uherském Hradišti by tak měli být spokojení. Jenže nejsou. Řidiči totiž značku, která zakazuje průjezd částí ulice ve směru od hotelu Koníček, nerespektují.

Slovácký deník situaci na místě prověřil, jen během pěti minut napočítal čtyři vozidla, která zákazem vjezdu projela.

Otočení jednosměrného provozu bylo realizováno v pátek 16. března v dopoledních hodinách.

Rizikové místo v blízkosti hostince U Pučalíka vyřešilo zábradlí, které chodcům brání, aby vešli přímo pod kola projíždějících automobilů.

„Chtěl bych poděkovat především panu starostovi Blahovi, který po setkání s občany celou záležitost s příslušnými orgány státní správy vyřešil. Konečně začínám věřit, že město naslouchá lidem. Zcela přesvědčen však budu, když budou dořešeny i ostatní požadavky, které jsem se sedmdesáti podpisy obyvatel Družstevní ulice doručil na městský úřad v srpnu loňského roku,“ nechal se slyšet Jan Němec, jenž v blízkosti jednosměrky bydlí.

Jeho úsilí o zlepšení dopravní situace v ulici ale rozhodně nekončí. Zvlášť, když otočení jednosměrky zatím nepřineslo kýžený efekt.

„Skoro nic se nezměnilo, auta jezdí stejně jako dřív. Manželka se během jedné jízdy vyhýbala dvěma autům, třetí před ní muselo couvat,“ postěžoval si Jan Němec.

Město přislíbilo, že se na problém s neukázněnými řidiči zaměří.

„V rámci možností dohlédneme na respektování dopravního značení, určitě tam z naší strany bude zvýšený dohled,“ potvrdil Vlastimil Pauřík, velitel uherskohradišťské městské policie.

Součástí požadavků obyvatel ulice Družstevní bylo i povolení jízdy cyklistům v obou směrech a také zrušení dlážděných retardérů.

Ty podle Jana Němce nikoho nezpomalí a navíc jsou hlučné.

Ideální by prý bylo nahradit je moderními zpomalovacími prostředky a dlážděný povrch tichým asfaltem.

V nejbližší době se tak ale určitě nestane.

„Stávající řešení je standardní. Je to pro nás podnět, kterým se budeme zabývat, přestavba ale minimálně v letošním roce není v plánu. Momentálně řešíme ulice, které jsou v opravdu špatném stavu,“ nechal se slyšet hradišťský místostarosta Zdeněk Procházka.

Také cyklisté se oběma směry zřejmě jen tak prohánět nebudou.

„Z důvodu bezpečnosti to neschválila policie. Kdyby to možné bylo, už by tam možnost jezdit na kole oběma směry dávno byla,“ vysvětlil místostarosta.