V rozhovoru čtenářům deníku vysvětluje, jak vlastním pohledem vnímá epidemiologickou krizi ve společnosti, nakolik jsou Bánovjané vděčni za 10 let fungování obchvatu kolem své vsi i to jak je hrdý na spolkový život v Bánově.

Covidová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život v Bánově?

Ze začátku jsme se snažili vše sledovat, rychle občany informovat o všech nových restrikcích. Sháněli jsme roušky, rukavice, které obchody musely mít, ale nikdo jim je nedal, ani nebyly na trhu. Zvažovali jsme, co vše zavřít, co školka, škola… Bylo to hektické, ale tehdy určitou úlevu poskytovala solidarita s viditelným společným tažením za jeden provaz. To se během toho roku dost změnilo. Lidé už toho mají až nad hlavu. Společnost se rozdělila na skupiny, které dost ostře bojují proti svým názorům, jestli dodržovat, nedodržovat, jestli zavřít nebo rozvolnit. Je to zkrátka už dlouho a byli jsme zvyklí na svobodu. Je těžké udělat si v té celé situaci jasno, čemu věřit a čemu ne. To, že zdravotníci padají na ústa ale vymyšlené není a kdo těžším covidem prošel nebo o někoho s covidem přišel, vnímá vše úplně jinak než ti, kterých se dotýká pouze omezování. Další kategorií jsou podnikatelé a živnostníci, které omezení přivádějí na mizinu. Toto omezování je samozřejmě pro všechny lidi otravné, nehledě na lidské a ekonomické ztráty. Celkově je ta doba už depresivní a bez kultury, sportu, výletů, dovolených, koupališť atd. je těžší se uvolnit, odpočinout si, přepnout a načerpat sílu. Lidé jsou pak napjatí a citlivější na podráždění. Samozřejmě to má další dopady na fungování všeho. Ale to je spíš celospolečenská záležitost než obecní. Hlavně je potřeba se tím příliš nezabývat, nesledovat pořád všechny negativní zprávy, nářky a stížnosti na sociálních sítích, kde jsou tisíce nenávistných komentářů u každého příspěvku v souvislosti se současnou situací. V tomto lidem sociální sítě dělají medvědí službu. Nevnímám ale, že by covid zkomplikoval v něčem život naší vesnice jinak než ve zbytku naší země.

Jaké společenské složky ve vaší obci působí a která z nich nějakým způsobem vyniká?

Když pominu poslední rok, který neumožnil vynikat nikomu, musím vzpomenout naše folklorní soubory Zpěvule, Hútek a Kohútek, včetně malého Kohútku, ve kterém vystupovalo pře kovidem přes dvacet malých děvčat. Doufám, že toto nové folklorní uskupení tuto dobu přečká a začne zase nacvičovat a vystupovat na obecních akcích. Další relativně nová, ale už v širokém okolí známá složka, kterou bych rád vzpomněl je divadelní spolek Pod Lampú. Skupina amatérských herců, která pod vedení dvou mladých Bánovjanek nacvičila už několik her, se kterými slaví úspěchy v okolních obcích, ale i mnohem dále. Dokonce jsou součástí nového filmu Tichý společník, který snad brzy uvidíme.

V posledních letech je o divadelním spolku Pod Lampú hodně slyšet. Jakým způsobem radnice podporuje činnost tohoto spolku?

Ano, jsem moc rád, že spolek funguje, že se mu daří a může rozveselit nejen Bánovjany. Radnice spolek podporuje nejen finančně, ale také bezplatným poskytováním prostor ke zkouškám, vystoupením i ke skladování rekvizit. Myslím, že tomu tak bude i nadále, ale až budou kasírovat za vystoupení statisíce, nějaké nájemné jim asi vypočítáme (úsměv).

Obchvat Bánova před lety odlehčil dopravní přetíženosti průtahu vesnicí. Mělo jeho zprovoznění pozitivní vliv ještě na nějaké další aspekty života v obci?

Pozitivní aspekt je především bezpečnost a klid. Za těch deset let, co obchvat funguje je doprava zase o něco hustší, a když je z jakéhokoliv důvodu odkloněna doprava přes obec, všichni si hned připomenou, jak je obchvat pro nás stěžejní stavbou s maximálním vlivem na kvalitu života v obci.