Je tady velké finále soutěže O nejpohlednější stárkovský pár roku 2017

Milí čtenáři, po ukončení základní části soutěže O nejpohlednější stárkovský pár roku 2017 je před námi finále, které se ve Slováckých novinách uskuteční 23. 2. i v pátek 2. 3.

Vítězní stárci soutěže O nejpohlednější stárkovský pár 2017 je z Popovic a přebírají víno od Libora Zlomka v Galerii slováckých vín v Uherském Hradišti.Foto: Deník / Bohun Pavel

Zúčastní se ho osm vítězných párů ze základní části.

Absolutním vítězným párem, jenž si odnese tolik vína, kolik váží stárka, se stane ten, jemuž pošlete do redakce do středy 7. 3. do 14 hodin největší počet kuponů vystřižených z obou pátečních vydání.

Nezapomeňte si obstarat páteční vydání Slováckého deníku!