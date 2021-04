„Jezdím na Javořinu pravidelně už více než čtyřicet let. Můžu říct, že podobné podmínky v druhé půlce dubna nepamatuji nejméně patnáct let,“ přiznal šedesátiletý příznivec běžkařského sportu, který zvolil trasu z Kamenné búdy (644 m n. m.).

„Dole byl sníh mokrý, ale postupně se jeho kvalita zlepšovala, na vrcholu už to byla pravá zima,“ hlásil Malušek. Na vrcholu je pro běžkaře a další turisty otevřeno na Holubyho chatě občerstvovací okénko. Zimní počasí v půlce dubna překvapilo i provozní zmiňovaného objektu. „Vloni byl sice sníh ještě v květnu, ale byla to jednodenní záležitost, na běžky to rozhodně nebylo,“ prozradila Martina Ostrovská.

Věřte, že Slováci jsou v opatření proti epidemii covidu-19 přísnější jako v Česku. Stejně jako jinde, ani na Holubyho chatě si nedáte žádný alkoholický nápoj, tedy ani pivo. Přísný zákaz prodeje alkoholu platí i z výdejových okének.