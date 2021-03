Jako první o výsledku známkoprávní a soudní bitvy s nadnárodním koncernem Heineken informoval server Lidovky.cz. Jarošovský pivovar letos v únoru pojmenování místní značky definitivně uhájil.

„Mám nesmírnou radost, že se naše pivečko může i nadále jmenovat Jarošovské a naši značku nám už nikdo nevezme. To, co už je jenom na nás, aby to pivo bylo pořád jako malované. V tom nám držte palce a Bůh dej štěstí,“ sdělila na dotaz Deníku výkonná ředitelka Jarošovského pivovaru Veronika Mandová.

Jak se spor vyvíjel?

Spor se podle jejích slov táhl skoro pět let.

„Od roku 2016, kdy jsme zažádali o zápis obrazové ochranné známky Jarošovské pivo u Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Šlo o snahu chránit nejenom naše spojení s Jarošovem, kde jsme chtěli obnovit výrobu piva po dlouhých 20 letech, ale i obrazovou podobu známky, která naše kořeny symbolizuje v designu oceněném následně prestižními cenami,“ uvedla ředitelka. Spor začal u Úřadu pro průmyslové vlastnictví v podobě známkoprávního sporu.

„Zápis naší ochranné známky se nelíbil společnosti Heineken a namítala její kolizi s historickou slovní ochrannou známkou Jarošov, kterou Heineken zdědil po předchozích majitelích areálu historického pivovaru. Tento úřad nakonec po tříleté bitvě na konci roku 2020 zrušil rozhodnutím svého předsedy ochrannou známku JAROŠOV ve vlastnictví Heinekenu pro její neužívání a blokační charakter jejího držení,“ poznamenala Veronika Mandová.

Mezitím se bitva přesunula i k Městskému soudu v Praze.

„Tam nás nařkli z nekalosoutěžního jednání a parazitaci na dobrém jménu značky Jarošov. I tento soud nakonec svým rozsudkem ze dne 28. ledna 2020 neshledal na naší straně nic závadného,“ dodává ředitelka.

Heineken se podle jejích slov ještě v únoru 2020 odvolal k Vrchnímu soudu v Praze, ale své odvolání na začátku roku letošního stáhl, čímž byl spor ukončen.

Koncern Heineken rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví plně respektuje.

„Podle našeho názoru ale v tuto chvíli není doba vhodná na jakékoli spory. Podstatné je, aby se bezpečně otevřely gastronomické provozy a jejich majitelé a provozovatelé mohli začít znova podnikat a zahájit tak sezonu co nejdříve,“ řekla Deníku mluvčí Heinekenu Ludmila Čechová.

V reakci na slova ředitelky Jarošovského pivovaru se radostí netajila celá řada lidí na facebookovém profilu pivovaru. „Mám radost, že to tak dopadlo,“ napsal diskutující, podepsaný jako Tomáš Kozák.

Ke kauze se aktuálně vyjádřil také uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.

„Já říkám, že Jarošov patří do Hradiště a blokovat značku jenom proto, aby se nevařilo pivo pod tímto názvem, mi přijde hodně absurdní. Velmi vítám to rozhodnutí a říkám, že jsem rád, že se v Jarošově bude vařit Jarošov, tak jak tomu bylo vždy,“ uvedl starosta.

Povodně? Poslední hřebíček do rakve

Pivo se v Jarošově vařilo od konce 17. století. Na přelomu 80. a 90. let století minulého se Jarošovský pivovar pyšnil roční produkcí 320 tisících hektolitrů. Přežil tři století, dvě světové války, osudným se však pivovaru stal rok 1997 - po deseti letech vykazování velkých ztrát a postupného propouštění jeho zaměstnanců.

Posledním hřebíčkem do jeho pomyslné rakve byly povodně v červenci 1997. Dne 31. prosince téhož roku byl pivovar zcela uzavřen. Největší evropský výrobce piva, koncern Heineken, získal jarošovské ruiny v roce 2008 od jejich tehdejšího majitele, společnosti Drinks Union.

Po čtyřech letech, na jaře roku 2012, se Heineken rozhodl pivovarský areál prodat. O jeho odkoupeníusilovalo i město Uherské Hradiště. K prodeji byly ale jen některé jeho části, navíc za cenu, kterou tamní radnice nehodlala akceptovat. Po složitých administrativních jednáních v roce 2013 koupil prostory někdejšího pivovaru s budovami za 15 milionů korun podnikatel Radislav Vymyslický. Ten areál využívá od té doby k výrobě a servisu výtahů.

Jsme v pivovaru jako větší rodina

Výroba piva pod taktovkou společnosti Jarošovský pivovar a.s. se do Jarošova vrátila v roce 2015, avšak o pár set metrů dál od původního pivovarského areálu.

„Jsme v pivovaru taková trochu větší rodina, je nás přibližně tucet. Nejvíc nás baví ležáky, podle nás je ležák královská disciplína. Letos už jsme si kromě Jury a Dvanáctky vyzkoušeli i dvě nové receptury ve stylu IPL a to nového Jarina 11%, a Velikonoční 12%, kterou stáčíme v těchto dnech,“ prozradila ředitelka.

Drtivá většina jarošovského piva se momentálně prodává v lahvích, takže pivovar musí neustále navyšovat kapacitu stáčení.

„Právě tento týden dorazila do pivovaru nová lahvová stáčecí linka a už dostala i jméno Máňa. Bojujeme a nad vodou nás drží hlavně místní fanoušci. To oni nám každým dalším koupeným pivečkem dokazují, že nám drží palce a že jsou rádi, že tady jsme a vaříme pivo. To nám dává sílu porvat se klidně s pivním Goliášem,“ řekla Veronika Mandová na závěr.