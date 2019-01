Uherské Hradiště - Jarošov je zase o krůček blíže tomu, aby se stal samostatnou obcí. Tamní přípravný výbor v minulém týdnu dokončil sběr podpisů pro vyhlášení referenda o odtržení a před několika dny poslal žádost o jeho konání na uherskohradišťský městský úřad, kde posoudí jeho zákonnost.

„Získali jsme 757 signatářů. Referendum by se mělo uskutečnit letošního 22. září," informoval předseda přípravného výboru, jarošovský podnikatel Stanislav Juriga.

Také on se zúčastnil čtvrtečního veřejného setkání vedení města Uherského Hradiště s obyvateli Jarošova. Seznámit se s aktuální situací kolem osamostatnění uherskohradišťské místní části přišly do tělocvičny jarošovské základní školy asi tři stovky lidí.

Juriga například napadl radniční analýzu důsledků odtržení, jejíž výsledky lidem z Jarošova přišly do poštovních schránek jako letáčky. Některé z výsledných informací před novináři označil za „bláboly". Jaké výroky vlastně na veřejném jednání padly?

Květoslav Tichavský, starosta Uherského Hradiště:Nejsme spokojeni se způsobem, jakým město v minulosti komunikovalo se svými místními částmi včetně Jarošova. Nicméně už loni jsme začali uvažovat jinak. Letos mají jednotlivé části města navíc nově udělovanou finanční podporu a každá ji může investovat, jak uzná za vhodné.

Stanislav Juriga:Podle radnice Jarošov v případě odtržení zdědí dluhy ve výši 35,4 milionů korun. To vůbec není pravda. Není přece možné, aby město nyní vědělo, jaký dluh bude k 1. 1. 2014 splácet. Podle naší analýzy by naopak Hradiště dlužilo Jarošovu 26 milionů. Tento materiál pokládám za mystifikaci obyvatel Jarošova.

Bronislav Vajdík, městský zastupitel a obyvatel Jarošova: Za šest let, co působím v zastupitelstvu, jsem několikrát jednal s jarošovskými zástupci tělovýchovy a dobrovolných hasičů, kteří se na mě obraceli kvůli získávání prostředků. Nikdy nebyli odmítnuti, vždy jsem se jim snažil pomoct. Není v souladu s komunální politikou, aby přípravný výbor obešel Jarošovjany sedící v zastupitelstvu. O všem jsem se dozvěděl z novin. Bylo by přínosné, kdyby tito iniciátoři čas od času přišli na zastupitelstva přesvědčit se o tom, že se tam za ně někdo bije. Potom by nemuseli tvrdit, že se toho pro Jarošov dělá málo.

Žádné konkrétní výtky proti radnici ze strany nespokojených Jarošovjanů nezaznamenal hradišťský místostarosta Stanislav Blaha. „Naopak, zatím se vyrojilo plno emocí a polopravd, či spíše záměrných dezinformací. Cítím ale, že lidé v Jarošově mají spoustu nezodpovězených dotazů. Jsem připraven jim pomoci," reagoval včera na vývoj kauzy Blaha na svém facebookovém profilu.

Za rizikové vnímá reakce přípravného výboru na dotazy, jaké konkrétní plány mají separatisté po osamostatnění se. Moc jich totiž prozatím nepředstavili. „Považuji to za neskutečný hazard," dodal místostarosta Blaha a označil iniciátory odtržení dvoutisícové městské části za „nezodpovědné dobrodruhy".

