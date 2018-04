Jaro je tou nejlepší dobou pro poslech ptačího zpěvu

Pro všechny zájemce, kteří rádi poslouchají ptačí zpěv, připravili na sobotní odpoledne v botanické a sladkovodní expozici Živá voda na Modré zajímavou akci s názvem Ptačí zpěvy – poslové jara.

„Už několik let jsme s blížícím se jarem uvažovali o tom, že bychom mohli do našeho biocentra přilákat návštěvníky na ornitologickou akci, na níž by jim odborníci povídali o ptácích - poslech jara, ale i jejich zpěvech. A letos se to podařilo,“ sdělila s neskrývanou radostí Veronika Mergentalová, programová pracovnice Živé vody na Modré.

Návštěvu botanické a sladkovodní expozice si nenechaly ujít nejen ti, kteří byli naladěni na zajímavé povídání ornitologů Karla Šimečka z Kyjova a Radoslava Motala z Osvětiman, zaníceného fotografa živočichů volně žijících v přírodě. S fotografování především ptactva začal před 33 lety. Své fotografie prezentoval v prestižních časopisech, ale také na čtyřech výstavách na Slovácku. A právě vernisáží jeho 30 fotografií byla na Živé vodě odstartována akce Ptačí zpěvy – poslové jara.

Autor snímků se se zájemci podělil o své praktické zkušenosti a zážitky z fotografování ptáků ve volné přírodě. Karel Šimeček zase umístil do pole za Živou vodu, kde se dal předpokládat pohyb ptáků, ornitologické nárazové sítě, v nichž někteří ptáci uvízli. Ty pak okroužkoval a děti je vypustily zpět do přírody.

Návštěvníci Živé vody si nenechali ujít ani její největší atrakci, osmimetrový podvodní prosklený tunel, z něhož byl unikátní pohled do rybníka, kolem nějž plavali kapři, jeseteři, štiky a další druhy sladkovodních ryb.