Jarní zábava při cyklovyjížďce za krásami Slovácka byla pestrá

Gastronomie a cestování patří neodmyslitelně k sobě. Na Slovácku to platí dvojnásob. A tak není divu, že se v sobotu uskutečnil II. ročník jednodenního gastrotour festivalu Tour de Slovácko 2018, jehož mottem Na kole po krásách Slovácka s vůní daleké Aljašky.

„Smyslem akce bylo propojit slovácké vášně - cykloturistiku, skvělé víno a gastronomii. Dnes voněla účastníkům Tour de Slovácko aljašským lososem. A ještě jim k tomu v cíli, ve staroměstské restauraci Rybníček, vyprávěl o svých zážitcích z Aljašky extrémní biker Jan Kopka,“ informoval pořadatel gastrotour festivalu Marek Pochylý.

Než ale účastníci akce vyrazili poznávat krajinu Slovácka, posnídali v hradišťské restauraci Beef&Beer, od níž se pak krátce po desáté hodině vydali do Kostelan nad Moravou, k polešovické rozhledně Florianka, odtud k lázním Leopoldov a okolo buchlovického zámku.

Chutný oběd si dali v BalonCentru Břestek. Posíleni vyrazili na Chabaně a kolem skanzenu Modrá do cíle, jímž byla staroměstská restaurace Rybníček. Tam účastníkům cyklovyjížďky vyprávěl o závodě napříč Aljaškou Iditarod Trail Invitational extrémní biker Jan Kopka z Jablonce nad Nisou.

„Je fajn, když si lidi poslechnou i o závodech v neobydlených částech světa. My žijeme tak, že se předháníme v tom, kdo nám poskytne větší komfort, a platí to i u mnoha cyklistických závodů. Ale u těch extrémních je to naopak. Čím drsnější kout země a závod, kdy si fyzicky i psychicky sáhnete na dno, tím větší opak toho, jak žijeme my,“ konstatoval Jan Kopka.