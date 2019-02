Ty se na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku uskuteční již příští týden, tedy v termínu od 25. února do 3. března. Program si pro děti, které zůstanou o prázdninách doma přichystalo již spoustu institucí. Jednou z nich je třeba uherskohradišťský Dům dětí a mládeže. Ten na letošní volno přichystal bohatý program. Zájem byl obrovský. Účastníci si můžou vyzkoušet vše od výroby keramiky, přes bowling až po výlet do Kovozoo.

„Největší zájem byl o lasergame. Kromě pátečního termínu jsme se proto tuto atrakci rozhodli zorganizovat i v pondělí,“ uvedla ředitelka DDM Šikula Ivana Zůbková.

Spousta zábavy čeká ale také děti z Uherskobrodska. Tamní Dům dětí a mládeže bude v příštím týdnu až do pátku dětem nabízet útočiště v podobě nové herny.

„Společně si budeme hrát s Legem, na Xboxu, ale třeba i stolní tenis,“ prozradila Adriana Mandová, která je pedagožkou v uherskobrodském Domě dětí a mládeže. Ani kina však o letošních jarních prázdninách nezůstanou pozadu. Jak Kino Hvězda, tak Kino Máj přidávají na toto období do svého programu spousty filmů jak pro ty nejmenší, tak ale i pro odrostlejší dětské diváky.

Uherskobrodští se tedy můžou těšit až na 3 dětské filmy za den. „Uskutečňujeme speciální dopolední projekce. Ráno pro děti prvního stupně a později odpoledne pak i filmy pro teenagery,“ uvedla dramaturgyně uherskobrodského Kina Máj Marcela Koníčková.

Malý čtenáři si zase budou moct užít den v knihovně, a to ať už v té uherskobrodské, či uherskohradišťské. Obě z nich budou mít i o prázdninách klasickou otevírací dobu.

„Všechny naše malé, ale i větší čtenáře vítáme. Můžou si k nám přijít něco hezkého přečíst, půjčit knížku na doma, ale také zahrát deskové hry, které pro ně budeme mít připravené a k dispozici,“ pozvala do dětského oddělení všechny literární příznivce Hana Hanáčková.

Pokud však rodiče chtějí zapojit do týdne plného tvoření, pak je pro ně nachystána tato možnost v prostorách Slováckého muzea. Od úterý do čtvrtka si tam budou moct zájemci vyrobit ponožkové zvířátko, chňapku na smažení koblížků, ale také barevné girlandy, či fašankové masky. Program bude trvat vždy od 9 do 15 hodin.

Autorka: Kateřina Večeřová