„Hezkou tečkou za posledním dnem jarních prázdnin pro děti z našeho domečku Šikula je dnes program, nesoucí název U tetičky za kamny, aneb Co všechno se dříve dělalo jinak. Hradišťský Park Rochus připravil pro chlapce a děvčata pestrý výukový program Šaty rostou na louce,“ neváhá jej ocenit Martina Dörrová, zástupkyně ředitelky hradišťského DDM Šikula.

„Vytvoření výukového programu pro školy s názvem Šaty rostou na louce, bylo spolufinancováno Zlínským krajem. Protože ze strany škol v regionu je o něj velký zájem, bude probíhat v průběhu školního roku,“ informuje Michaela Odstrčilová z Parku Rochus Uherské Hradiště.

V hospodářské části zemědělské usedlosti z Boršic se děti dozvídají od Kateřiny Dvořákové, etnografky Parku Rochus, o základních přírodních textilních surovinách. Kupříkladu, jak se ze lnu setého, vypěstovaného na políčku Rochusu získává lněné textilní vlákno. Děti si také sahají na kokony nočního motýla bource morušového, ekonomicky velmi důležitého, poněvadž je nejvýznamnějším producentem vlákna, z něhož se vyrábí hedvábí.

„V domečku z Veletin se děti zaposlouchají do pohádky, seznamují s vřetánkem, s druhy a tvary materiálů vhodných k předení, ale také se pokoušejí předení na historických kolovrátcích,“ poodhaluje zákulisí výukového programu etnografka Kateřina Dvořáková. Jedním dechem dodá, že chlapci a děvčata při té či oné činnost poznávají, kolik úsilí a práce kdysi dalo, než to či ono oblečení přišlo na svět a následně do obchodů.

„Vyzkoušel jsem si, jak funguje kolovrátek, jak se na něm šlape. A docela mi to šlo. Moje babička Jana Uhlířová má nikoliv elektrický šicí stroj, ale starý šlapací a naučila mě na něm šít třeba polštářky. Možná proto jsem neměl uvést kolovrátek do pohybu,“ svěřuje se desetiletý Štěpán Uhlíř z Uherského Hradiště.

Ve stavení z Boršic se děti dozvídají se o nástroji motovidlo, sloužící k navíjení ručně soukané příze do přaden. V dílničce si zkoušejí tkaní na rámcích a v závěru výukového programu si na kousek plátna malují hlavu klauna, jehož nosík zvýrazní přišitím červeného knoflíku.