Slovácké hody s právem patří v Jankovicích ke koloritu obce a mezi významné zvyky v ní. Jejich veselost, bohatost a podoba se už léta drží neměnné tradice. Hlavním úkolem chasy ale je, aby našla ve svých řadách pár nebo čtveřici svých vládců. Černý scénář, že by se v Jankovicích stárci nenašli a lidé z obce a jejich hosté byli o krojovanou podívanou v čele se stárky ochuzeni, se o druhém srpnovém víkendu nenaplnil.

Jankovičtí stárci se o víkendu oddávali hodovému veselí | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Role jankovického stárka se zhostil dvaadvacetiletý Jiří Grebík, absolvent Konzervatoře Brno, který nyní pokračuje ve studiu hry na housle na Janáčkově akademii múzických umění.

„Folklor mám od malička velmi rád. Už od raného věku hraju různým pěveckým a tanečním souborům a mám spoustu folklórních kamarádů, hlavně přes muziku. Takže když zjistili, že budu letos jankovickým stárkem, tak mě všichni přišli svou účastí moc rádi podpořit,“ nechává se slyšet stárek Jiří Grebík,

Podotkne, že jeho kamarádi přišli do Jankovic ve svých autentických krojích tak, jako tomu vždy bývalo, když přišli na hody přespolní. A tak letos mohli na hodech v Jankovicích vidět celou paletu krásných krojů z velké části Slovácka.

„Myslím, že malíř Joža Uprka by si přišel na své. Byly tady kroje především jankovické, ale také například z Ořechova, Polešovic, ze Strání, odkud pochází můj taťka, ale kroje z Moravských Kopanic, odkud pochází moje maminka, - konkrétně to jsou kroje lopenické,“ svěřuje se stárek Jiří Grebík, jehož v kroji přijeli z Kopanic podpořit babička s dědečkem.

Štrúčkobraní v Dolním Němčí zná vítěze. Nejlepší česnečku uvařili hasiči

Perličkou byl na hodech i kroj bavorský, jelikož kamarádka od jeho stárky má původ v Bavorsku. A také ona vzala jankovické hody velmi vážně.

Jak reagovali Jirkovi rodiče na to, že by chtěl jako stárek vládnout hodové chase v Jankovicích?

„Musím říct, že byli velmi rádi, že jsem se konečně rozhodl. V dědině už v předešlých letech byly takové nápady, že bych měl jít za stárka. Jenže, já jsem se na to dříve moc necítil. Dal jsem za pravdu svým rodičům, že do role stárka musí zkrátka člověk dozrát,“ zní Jiříkova odpověď.

Nepokrytě dává najevo, že jeho rodiče jsou folkloristé. Jirkův tatínek si rád zazpívá, když s bráchou doma občas muzicírují. Jiří na housle, brácha mu kontruje a maminka se někdy přidá s kontrabasem.

„Mamka deset let tancovala v Kunovjanu, dříve ve Veselí nad Moravou v Radošově a krátce i v Danaji ve Strážnici. Deset let působila v místním ženském pěveckém sboru Lipuše a nyní zpívá hlavně s kamarádkami v ženském sboru Kudlanky v Kudlovicích. Jsem hrdý na to, že se letos maminka ujala choreografie našich hodových vystoupení,“ neskrývá radost jankovický stárek. Pak bez okolků prozradí, jak přišel k jankovické stárce.

„Jsem primášem cimbálové muziky Liša, v níž máme jedinou dívku, a to dvacetiletou Katku Jurnyklovou z Buchlovic, studentku zpěvu na Pražské konzervatoři. Když jsem se jí zeptal, zda by se mnou nechtěla jít na hody v Jankovicích za stárku, ona samozřejmě hned souhlasila,“ řekne stárek s pousmáním.

„Katku, studentku zpěvu Pražské konzervatoře dobře znám a vím o ní, že folklórem doslova žije. Hraje na cimbál ve dvou muzikách, ale také zpívá a tancuje ve dvou souborech. Kromě toho je pro každou švandu. Její maminka byla z dceřina stárkování tak nadšená, že jí pořídila na hody v Jankovicích zbrusu nový kroj,“ řekne s nadšením Jiří Grebík.

VIDEO: Stuhy krajských vítězů Vesnice roku rozdávali v Ostrožské Lhotě

„Stárkovala jsem v roce 2021 v Buchlovicích, o rok později v Žeravicích a o tomto víkendu v Jankovicích. Ráda bych byla někde v roli starší stárky. Ale uvidíme, co čas přinese. Snad bychom se příští rok s Jirkou Grebíkem mohli v Jankovicích zhostit rolí starších stárků, takže by tu byly dva stárkovské páry, mladší a starší. Já bych si tak završila svoje stárkování,“ shrnuje svou představu Katka Jurnyklová.

„Plná nadšení musím svěřit, že Katka si letos splnila svůj obrovský sen. Měla totiž možnost tancovat a zpívat královi na Vlčnovských slavnostech. Díky tomu si mohla zazpívat v pořadu Z pokladnice kulturního dědictví ČR, a to na Mezinárodní folklorním festivalu ve Strážnici,“ rozplývala se radostí Katčina maminka, Marcela Jurnyklová.

Kroje, zpěv, tanec, víno tekoucí proudem, cukroví, koláče, juchání, dobrá nálada, chasa slavnostně rozparáděná, kohouti jako by kokrhali hlasitěji než obvykle. Tak lze stručně charakterizovat dva dny slováckých hodů s právem v Jankovicích, za nimiž udělala v neděli odpoledne pomyslnou tečku pochůzka hodové chasy obcí.

„Co se týká podpory z obce, tak pan starosta, zastupitelstvo i celá obec je folklóru velmi nakloněna, takže se snaží toho finančně pokrýt při hodech co nejvíce. Od placení cimbálové muziky a dechovky, přes občerstvení pro chasu a obě muziky, víno do průvodu, až po příspěvek na kroje pro stárky a dokonce zaplatila i kameramana,“.