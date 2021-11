Velká Saudkova výstava v Hradišti oslavuje i provokuje. Nahlédněte

Zvědavost, Zabíjíme to, co milujeme, Čtenář Dostojevského, Svlékání zákazníka, Andílek nebo S tou nejhlubší slovanskou poklonou. To je jen několik názvů uměleckých snímků světoznámého fotografa Jana Saudka, jenž vystavuje ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti více než osm desítek svých děl.

Vernisáž výstavy Jana Saudka ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, 18. listopadu 2021 | Foto: DENÍK/Pavel Bohun

Jde o poslední a nejvýznamnější výstavní projekt Slováckého muzea letošního roku. Ve velkém sále hlavní budovy je prezentována autorova kolekce v průřezu celoživotní tvorby. Sběratelé a milovníci umění mohou všechny vystavené originály přímo na místě zakoupit. V prodeji kromě fotografií jsou i vybrané knihy, sběratelské plakáty nebo pohlednice. „Jde o pečlivě vybraný průřez od nejstarších témat spjatých se vzpomínkami na dětství či známými figurálními motivy až po poslední díla, v nichž Jan svým osobitým až provokativním způsobem zachycuje ženské tělo jako oslavu jeho krásy a přirozenosti. Vystaveny jsou i některé z ikonických fotografií, dobře známých široké veřejnosti,“ prozradil Pavel Chmelík z Galerie Artrium, která spolu se Slováckým muzeem výstavu pořádá. Ženské akty, které pohoršily Facebook, vystavují ve Slavičíně. Podívejte se Přečíst článek › Jan Saudek je označován za nejvýznamnějšího žijícího českého fotografa a řadí se mezi desítku nejlepších žijících světových fotografů. „Uherské Hradiště se stalo místem, kde jsou kromě největší výstavní kolekce posledních dob některé fotografie k vidění na veřejnosti již naposledy. Mnohé totiž pocházejí z dřívějších dob a jsou dnes již legendárními nejen svou známostí po světě, ale pro sběratele se stanou i nedostupnými, neboť již neexistují jejich negativy,“ nechal se slyšet Pavel Chmelík. Ten se osobně 18. listopadu účastnil vernisáže v Uherském Hradišti, kde omluvil nepřítomnost Jana Saudka na zahájení výstavy s tím, že autor slíbil v nejbližším možném termínu metropoli Slovácka navštívit. „Nejkrásnější na světě je ženská. Ženská je zázrak. Je to jediný důkaz existence Boží, protože něco tak nádherného, voňavého a nebezpečného mohl stvořit jen Bůh," zavzpomínal Saudek na vernisáži ve Zlíně, odkud zamířily fotografie do Uherského Hradiště. Výstava v Uherském Hradišti je otevřená denně od 9 do 17 hodin a zhlédnout ji bude možné až do 6. února. Změny pro případ vládních nařízení jsou vyhrazeny a organizátoři návštěvníkům děkují za dodržování epidemických opatření, která jsou umístěna před vstupem do budovy.