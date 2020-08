Do kroniky obce Jalubí a tamního sportovního klubu, bude zapsán 29. srpen 2020 červeným písmem. U příležitosti 45. ročníku koštu slivovice, nejstaršího v České republice, Evropě i na světě předal Josef Vaněk, ředitel Muzea rekordů a kuriozit předsedovi jalubského sportovního klubu Romanu Šilcovi osvědčení o novém rekordu, který dosud není v České databance rekordů oficiálně registrován.

„Bylo mně ctí, že jsem mohl jalubským fotbalistům zaevidovat nejdelší tradici koštů slivovice. Ty se v obci nepřetržité konají od roku 1975, tedy plných 45 let. Nejdéle nejen v Česku, Evropě, ale i na světě,“ potvrdil Josef Vaněk.

Jalubští fotbalisté usilovali v jednom z minulých let o to, aby u příležitosti 85 let kopané v obci byl košt slivovice zapsán do České knihy rekordů. „Zápis ale ztroskotal na finančních prostředcích, které byly k zápisu třeba,“ svěřil se předseda SK Jalubí Roman Šilc. Podotkl, že košt slivovice je tradiční a velmi oblíbenou akcí, která je v Jalubí udržována spíše na sousedské úrovni.

Na sobotním koštu bylo 84 procent pálenek z nachově modrého ovoce, tady ze 178 vzorků, od jalubských vystavovatelů, kteří modré a letní ovoce pěstují ve svých zahradách nebo na polích. Z 53 destilátů z letních kvasů jich bylo 33 od jalubských zahrádkářů. Z šesti vystavených likérů byl pouze jeden z Jankovic.

„Šampionem v kategorii slivovic se stal jalubský Jiří Škrabal, kterému degustátoři přisoudili 97 bodů za trnkovici ročníku 2019,“ prozradil verdikt porotců Roman Šilc.

Nebýt pandemie koronaviru, měli jalubští fotbalisté naplánovaný košt slivovice o Velikonocích, jak bývalo v obci tradicí. Košt slivovice se zápisem do Knihy rekordů ČR si ale nechtěli nechat ujít, proto zvolili jeho uspořádání na poslední srpnovou sobotu, a to nikoli v jalubském kulturním domě, ale na fotbalovém hřišti, kde se v roce 1975 zrodil nápad, pořádat ochutnávky destilátů.

„Základ tradice koštování slivovic na Slovácku dali v roce 1975 fotbalisté z Jalubí. V naší obci bývaly tenkrát pouze košty vína. Jednou po fotbale jsme se sešli v šatnách fotbalového mančaftu na hřišti a domluvili jsme se, že každý z členů přinese sklenku slivovice a uspořádáme její košt. V polích kolem obce bývalo totiž hodně plodících trnek,“ zalistoval ve vzpomínkách Petr Rozsypálek (77). Jako bývalý fotbalista a činovník sportovního klubu stál u kolébky koštu slivovic v Jalubí.

Pochválil tehdejší fotbalové fanoušky, kteří fotbalisty v koštu slivovice podporovali a fandili jim. „A košty slivovice jsou tu dodnes. Já jsem ani na jednom z dosavadních pětačtyřiceti ročníků nechyběl,“ dodal hrdě Jalubjan.