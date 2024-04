Erik byl jedním z figurantů, na nichž paní Jitka ukázala, jak se mají novodobé kroje nosit, jaké se při tom vyskytují nešvary a přešlapy, ale také jakým se při nošení kroje vyhnout.

„Pokud lidé nevědí, jak kroj nosit, měli by se poradit s odborníky, anebo si počíst v knize Na paletě krojů, která se stala jakousi přehlídkou rozmanitosti krojů slováckého regionu,“ doporučila Jitka Feldvabelová. Návštěvníkům akce s názvem Tradiční jalubský kroj pověděla něco o historii krojů, ale také jaké kroje se v minulosti nosily.

„Ze spousty případů znám, že pokud ta nejstarší babička v obci si nepamatuje, že se kroje v minulosti v dědinách Slovácka nosily, tomu se mi ani nechce věřit. Kroje se nosily už dávno a dávno. Na konci osmnáctého a devatenáctého století už můžeme hovořit o krojích, které začaly být oku lahodící,“ řekla Jitka Feldvabelová.

V první řadě je podle ní respektovat, že tu přece jenom krojový vývoj byl. Nějaká součást kroje se začala vytrácet pozvolna a trvalo to až desetiletí, než se začala užívat krojová součástka nová. „Musíme respektovat to, že co se nosily některé součástky oděvu v roce 1970, nemůžeme kombinovat s tím, co se rozhodně začalo užívat až na přelomu století. Bohužel, se to tak ale někdy děje,“ potvrdila Jitka Feldvabelová.

Odpověděla návštěvníkům akce na otázku, zda se lidé na Slovácku oblékají do krojů správně, nebo při tom dělají nějaké chyby. „Mnohdy si lidé myslí, že se oblékají správně, přesto ale dělají chyby. Maminkám se dost často stává, že když oblékají své ratolesti do kroje, chtějí, aby byly ustrojeny co nejlépe, a pak z oblečení vznikne patvar, nikoliv kroj,“ povzdechla si Jitka Feldvabelová.

Podotkla, že ženáč by zásadně neměl nosit na klobouku ozdoby, žádné kosárky, vonice ani mašle. Pod lajbl (krátký kabátek - pozn. redakce) si ženatý chlap bral vždycky kordulu (krojová vesta - pozn. redakce). Když ji měl, byl ženáč. Když kordulu vyměnil za lajbl, byla to obrovská chyba. Ženáč musí mít ke kroji vždycky kordulu, až do smrti a do hrobu. Bylo toho mnohem víc, co paní Jitka účastníkům akce poradila.

Po skončení přednášky a besedy o krojích vystoupil jalubský Folklorní soubor Střešna a pak si návštěvníci akce mohli posedět u cimbálové muziky.