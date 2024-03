Koštu předcházelo výroční sněmování sportovního klubu, na němž byl jednohlasně zvolen jedenáctičlenný výbor, letos rozšířený o čtyři členy. Předsedou byl na další čtyři roky zvolen Roman Šilc.

„V této funkci jsem byl do dnešní výročky 14 let. Pokud mě členové sportovního klubu z funkce neodvolají, budu za čtyři roky nejdéle sloužícím předsedou. Dosud byl v této funkci nejdéle sloužícím předsedou, 14 let, Josef Kolář,“ vybavil si vzpomínky předseda jalubského sportovního klubu Roman Šilc.

Krátce po skončení výročního rokování byl v jalubském kulturním stánku zahájen 49. ročník koštu slivovice, jehož pořadatelem byl Sportovní klub Jalubí.

Na něm bylo k ochutnání 231 vzorků destilátů. V kategorii slivovice (trnky a durancie) 187 vzorků, v kategorii letních kvasů 40 vzorků a v kategorii likérů čtyři vzorky.

Osmnáctičlenná jury hodnotila s několikadenním předstihem předložené vzorky pálenek, a rozhodla, že absolutním vítězem se stane trnkovice ročníku 2023 od jalubského Jakuba Žaludy, který slivovici pálí už 30 let.

„Mám radost z toho, že moji slivovici z trnek ohodnotili degustátoři jako nejlepší,“ neskrýval Jalubjan uspokojení z ceny pro vítěze v podobě velké láhve s emblémem koštu slivovice.

Přiznal, že s loňskou úrodou trnek a durancií nebyl spokojen jeho táta ani děda. „Protože jsme měli trnek málo, byli jsme si je za úplatu natrhat ve Věteřově na Hodonínsku,“ svěřil se Jakub Žaluda. Nejlepší destilát v kategorii letních kvasů, meruňkovici ročníku 2021, měl František Marcaník ze Svárova.

Podle jalubských patriotů je tamní košt slivovice nejstarším nejen na Slovácku a v Česku, ale prý i na světě.