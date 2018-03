Jalubí je proslulé nejstarším koštem slivovice na světě

Kdo dnes v Jalubí koštuje slivovici a pálenky, nechává své starosti doma. I tak by mohlo znít motto 43. ročníku koštu slivovice v Jalubí, nejstarší na Slovácku, v Česku i na světě. V sobotu večer se uskutečnil v režii tamního sportovního klubu v sále jalubského kulturního domu.

Milovníci destilátů na něm mohli ochutnat 203 vzorky pálenek, z nichž 157 bylo z trnek a durancií, 42 z letního ovoce, ale jen čtyři patřily do kategorii likérů. A koštovat mohli i ten vítězný slivovicový vzorek z durancií, z roku 2017, od jalubského Petra Bačovského, jemuž degustační jury přisoudila 97 bodů.

Sto sedmdesát osm destilátů pocházelo výhradně z ovoce rostoucího na stromech jalubských zahrad nebo na polích v katastru obce, zbývajících 25 vzorků bylo převážně z obcí Slovácka. „Klimatické poměry nebyly loni v dubnu zejména trnkám, duranciím či jiným ovocným stromům příznivé. Květy na nich z velké části pomrzly,“ posteskla si trojice jalubských rodáků, Petr Straka, Antonín Chmelař a Stanislav Gajdorus (ročník 1951), která si při koštu prohlížela historické fotografie z roku 1965. Tehdy se jako žáci podíleli na vítězství jalubského mančaftu v okresním přeboru v kopané.

Jalubský rodák a patriot Petr Rozsypálek (74) se vrátil v memoárech do 70. let minulého století. „V obci byly tenkrát pouze košty vína. Jednou po fotbale jsme se sešli v šatně mužstva a rozhodli jsme se, že když se v zahradách urodilo hodně trnek, uspořádáme košt slivovice. Fanoušci nás v tom podpořili a první ročník koštu v hospodě u Burdů byl na světě,“ zalovil v paměti Petr. Byl hrdý na to, že stál u kolébky koštu slivovice, dnes nejstaršího nejen v Česku, ale i na světě. Ani jeden ze 43 koštů v obci nevynechal.

„Loni jsme kontaktovali Agenturu Dobrý den Pelhřimov a usilovali jsme o to, aby u příležitosti 85 let kopané v obci byl náš košt slivovice byl zapsán do České knihy rekordů. Zápis ale ztroskotal na finančních prostředcích, které jsou k zápisu třeba,“ svěřil se posmutněle předseda SK Jalubí Roman Šilc. Odhodlaně dodal, že sportovní klub požádá o finanční injekci obecní úřad nebo sponzory, aby třeba k 45. výročí koštu slivovice mohl o zápis do České databanky rekordů požádat.