Jakub Juřena, který usmrtil mladíka u Kauflandu, je na svobodě

Jakub Juřena, který před osmi lety na parkovišti u supermarketu Kaufland v Uherském Hradišti přejel dvacetiletého Petra Halušku z Kunovic, který zraněním podlehl, je na svobodě. Okresní soud v Třebíči ho propustil po odpykání šesti let z 8,5letého trestu již 21. února letošního roku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Jakub Juřena byl podmíněně propuštěn na zkušební dobu 50 měsíců. Rozhodnutí je pravomocné, odsouzený i státní zástupce se vzdali práva na podání stížnosti,“ potvrdila Jaroslava Valášková z okresního soudu v Třebíči.

Maminka Petra Halušky byla ze zprávy nemile překvapená.

„Ráda bych vám k tomu něco řekla, můj komentář byste ale asi nemohli publikovat,“ povídala smutně Eva Štěrbová.

Pak ale přece jen přidala pár vět.

„Přála bych si, abych už o tom člověku nikdy neslyšela. A doufám, že už žádné rodině nezpůsobí tolik bolesti, co způsobil nám. Snad už se to nebude opakovat,“ dodala.

Jakuba Juřenu z Březolup, kterému začal ihned po propuštění běžet desetiletý zákaz řízení motorových vozidel, se Slovácký deník pokusil zkontaktovat. Jeho matka telefon nezvedala, požádala ale o zaslání zprávy, na kterou už však nereagovala. Podle informací Slováckého deníku si Jakub Juřena užívá dovolenou ve Vietnamu.

Na Petra Halušku stále vzpomínají stovky lidí. U pomníčku na místě tragédie pravidelně hoří svíčky, jednou ročně se pak v Kunovicích koná florbalový Memoriál Petra Halušky, který pořádají jeho kamarádi.

„Letos v červnu bude už osmý ročník,“ prozradil hlavní pořadatel turnaje Jiří Pochylý. Součástí memoriálu je pravidelně sbírka na dobročinné účely. Naposledy se na Dětský domov v Uherském Hradišti vybralo 8236 korun.

Co se stalo 25. července 2010?

Na parkovišti před supermarketem Kaufland v Uherském Hradišti 25. července 2010 ve 20.55 hodin přijel k pošťuchující se trojici mladíků Jakub Juřena z Březolup společně se svým kamarádem. Chtěl se vložit do sporu mezi mladíky, ti se ale vůči němu ohradili, na což měl Jakub Juřena reagovat slovy „Jak chcete". Usedl poté zpět do dvou a půltunového vozidla Volkswagen Touareg a úmyslně se rozjel proti dvacetiletému Petru Haluškovi z Kunovic. Tomu s vozem způsobil mnohočetná těžká zranění, kterým mladík krátce nato podlehl. Jakuba Juřenu Vrchní soud v Olomouci 29. listopadu 2011 poslal na osm a půl roku do věznice s ostrahou, udělil mu zákaz řízení všech motorových vozidel po dobu deseti let a nařídil uhradit škodu 1,4 milionu korun. Jakub Juřena k výkonu trestu nastoupil v lednu 2012.