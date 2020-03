Ačkoliv pandemie znemožnila hercům Slováckého divadla hraní i přípravu nových inscenací, nesložili ruce do klína a pomáhají, kde mohou. Někteří šijí roušky, jiní obstarávají ohroženým skupinám lidí nákupy a teď přicházejí s novinkou s názvem Jako na zavolanou.

Výzvu k zasílání příběhů seniorů zveřejnili divadelníci na svém facebookovém profilu | Foto: FB/Slovácké divadlo

“Uvědomili jsme si, jak někteří senioři potřebují úplně obyčejný rozhovor. Aby se někdo zajímal o to, co dělají, co mají rádi nebo i o to, čeho se třeba obávají,” vysvětluje ředitel divadla Michal Zetel s tím, že takové rozhovory teď se seniory vedou sami herci. “Mají empatii a mnozí mají také starší rodiče, tak vědí, jak je to důležité.”