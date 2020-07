„Na Karla, 243cm velkého sumce, jsme se každý rok jezdili dívat na loďce, jak leží na hnízdě. Teď ho nějaký inteligent a "velký silák" zastřelil. Je to hrozné,“ uvádí Blaha v textu pod snímky.

Být rybářem podle něj zdaleka není jen o házení prutu do vody a grilování ryb.

„Je to i o respektu. K přírodě, vodě a ke všemu, co v ní žije. Proto se většina ryb pouští zpátky. Člověk, který toto udělal, je normální ho*ado,“ poznamenal starosta.

Mezi lidmi ale nepanuje shoda, v důsledku čeho sumec uhynul.

„Smutný osud, a je to potvrzené, znám případ kdy takhle velkou rybu zabila volavka, jen jí bodla a hotovo,“ poznamenal v diskuzi autor podepsaný jako Jan Schořík Pohořalý.

Dalším, polemizujícím je Vladimír Kulštejn.

„Pokud by ho někdo zastřelil, tak by si ho odnesl. A nenechal by ho tam ležet,“ tvrdí.

Jan Fráňa se ptá zda existuje důkaz že ránu v těle sumce způsobila zbraň. Spekuluje o tom, že sumec mohl uhynout na nějakou nemoc a než ho někdo našel, mohli jej poklovat ptáci.

„Nebo nějaký ubožák zkoušel bowfishing, což se praktikuje různě po světě, kde nemají úctu ke zvířatům. Jedná se o střílení z luku do ryb,“ naznačil další možnost násilné smrti tvora Martin Zavřel.