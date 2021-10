TIPY NA VÝLET Chatu Holá Kýta využívají myslivci k pořádání různých akcíV údolí Jankovického potoka, na úpatí lesních porostů Bukáčová a Rovná, je už půl století majitelem chaty zvané Holý Kýta Myslivecký spolek Traplice. Původní chata dostala před několika lety díky aktivitě příslušníků Hubertova cechu – myslivců, nový háv. Holá Kýta včetně prostranství s lavičkami pod baldachýnem statných bříz, je oblíbeným místem k pořádání zábav, oslav jubileí i takzvaných „výletů“, které si nenechávají ujít občané Traplic a okolních vesnic. Třeba při mysliveckém odpoledni čekají na návštěvníky zvěřinové speciality, jako kančí guláš, špízy či pečený divočák se zelím. Návštěvníci akce si mohou zvěřinové dobroty zakoupit do nádob a odnést domů.

Čím žijí města, vesnice či vesničky, které obvykle jen projíždíme ? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Seriál Deníku vás provede obcemi na Slovácku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Dnes se podíváme do Traplic.

