Deník na návštěvě - Sušice | Video: DENÍK/Pavel Bohun

SUŠICE

Rok založení: 1344

Počet obyvatel: 642

ZAJÍMAVOSTI

Jitka, vdova po Rupertovi ze Sušic, odkázala v roce 1344 se souhlasem svých synů Dluhomila a Jaroslava lán v Sušicích velehradskému klášteru.

Zakladatel obce jménem Such byl zemanem, který si na místě slovanského hradiště zbudoval tvrz, jejíž existence byla archeologicky prokázána. Tvrz ale v 15. století zanikla. Její zbytky se údajně nachází v zahradě dvora v trati Vinohrádek a jsou dosud na severovýchodním okraji vsi znatelné.

V obci je kaple Panny Marie z roku 1886. Sušice jsou součástí jalubské farnosti.

V roce 1911 byla v obci vybudována školní budova, jež byla v roce 1979 pro 1. až 5. ročník zrušena. Žáci byli převedeni do ZŠ v Babicích, kam také dojížděli žáci vyšších ročníků. Od roku 1978 dojížděli sušičtí školáci do školy v Traplicích.

V roce 1980 Místní národní výbor Sušice zanikl a společný národní výbor byl až do roku 1990 v Huštěnovicích.

Obec Sušice se v České republice vyskytuje v názvu obce, nebo v názvu místní části celkem sedmkrát.