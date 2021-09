TIPY NA VÝLET Kaple sv. Jana Sarkandra a kaplička „boží muka“ Kulturní památky. Pokud si naplánujete výlet do Pašovic, poznejte výklenkovou kapličku, takzvané boží muka, jejíž původ se datuje do roku 1750. Dominantní stavbou v obci je ovšem kaple sv. Jana Sarkandra, která byla postavena v roce 1995.

„Dostávaly se ke mně stížnosti, které bych už nazval spíše udáváním. A to především na své sousedy, kteří podle dotyčných porušovali pravidla a vládní nařízení,“ dodává.

V době koronavirové pandemie se museli starostové potýkat s nově vznikajícími situacemi, na něž do té doby nebyli zvyklí, a kterým bylo se potřeba pro blaho obce přizpůsobit. Své o tom ví i starosta Vlastimil Řezníček, pro něhož bylo jednou z největších výzev řešení sporů mezi sousedy. Ty vznikaly především právě na základě usnesení vlády a epidemiologických opatření.

Čím žijí města, vesnice či vesničky, které obvykle jen projíždíme ? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Seriál Deníku vás provede obcemi na Slovácku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Dnes se podíváme do Pašovic.

