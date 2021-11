NEDACHLEBICE

První písemná zmínka: 1209

Počet obyvatel: 814

Zajímavostí je znak obce. Proč štika a vinný hrozen?

Nedachlebice byly vždy rybníkářská obec, před několika staletími měly i 15 rybníků na katastru. Dnes mají tři, v projektu jsou mokřady a v plánu čtvrtý rybník. Vinný hrozen představuje symboliku okraje slovácké podoblasti a také, že se v obci dříve pěstovalo víno.

Z nových zajímavostí je to kostel sv. Cyrila a Metoděje vystavený svépomocí a vysvěcený v roce 1998. Zdroj: starosta obce

V Nedachlebicích je o přírodu i o zábavu postaráno

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Jan Vítek, tehdejší ředitel nedachlebické školy. „V srpnu jsme oslavili umístěním čestné plakety na budově školy a výstavou archiválií 120 let od jeho příchodu do obce. Je to autor knihy „Slovácká dědina Nedachlebice“. Podařilo se mu velmi pozvednout školství v obci. Nenarodil se zde, ale většinu života prožil právě v Nedachlebicích,“ říká nynější starosta obce Josef Jandouš.

Ing. Jaroslav Šuranský, místní rodák, který je vášnivým podporovatelem sportu a kultury v obci a díky jeho mnohdy nezištné pomoci zpívají Nedachlebjanky, hrají varhany v kostele, fotbalisté už více než 30 let brázdí krajské soutěže.

Vztahy v obci se po pandemii budou spravovat několik dalších let, míní starosta

Live stream z kostela

Během pandemie se striktního omezení nakonec dočkaly i kostely a kaple. A tak v době, kdy mohl na mši jen minimální počet lidí, se Josef Jandouš, starosta Nedachlebic, rozhodl, že zbytek věřících obyvatel o bohoslužby nepřipraví. Ve spolupráci s farním úřadem Bílovice začal sám provozovat živé vysílání přímo z kostela sv. Cyrila a Metoděje, který se v obci nachází.

„Vysílání bylo obrazem v pořádku, ale mělo horší zvuk, jelikož jsem to vysílal přes svůj mobil a technika mi ne vždy přála. Učil jsem se vysílat po telefonu od p. faráře Macury z Valašských Klobouk. Myslím, že jsme byli široko daleko jedinou vesnicí, co tohle provozovala,“ říká Jandouš a dodává, že lidé byli rádi, že něco takového v Nedachlebicích začalo fungovat.

Od podzimu 2020 pak byla v kostele nainstalovaná nová kamera, která již bohoslužby vysílá v mnohem lepší obrazové i zvukové kvalitě. Živé přenosy jsou vždy k nalezení jak na stránkách a Facebooku obce, tak na stránkách fary.

Prezidente mi říká i starosta, směje se Richard Bilavčík

