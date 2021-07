Čím žijí města, vesnice či vesničky, které obvykle jen projíždíme ? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Nový seriál Deníku vás provede obcemi na Slovácku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Dnes se podíváme do Kostelan nad Moravou.

Kostelany nad Moravou, vesnice u řeky Moravy. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

KOSTELANY NAD MORAVOU

První písemná zmínka: 1131

Počet obyvatel: 914

ZAJÍMAVOSTI

Obec Kostelany nad Moravou, jejíž název označuje příležitost k církvi, se rozprostírá na pravém břehu řeky Moravy. Je tedy součástí široké rovinaté údolní nivy zmíněné řeky, jejíž koryto tvoří jižní okraj vesnice. V obci je farní kostel sv. Floriána, jehož kolaudace se uskutečnila 15. prosince 1900. Farou náležela obec do roku 1912 do Uherského Hradiště. Od toho roku byla v obci zřízena samostatná farnost. Podle námětu Vojtěcha Vackeho byl na místním hřišti a okolí natáčen film Sonáta pro Zrzku. K zajímavostem na území Kostelan patří pomníky obětem 1. a 2. světové války, most přes řeku Moravu, slepá ramena řeky Moravy, ale i Tůň u Kostelan, nacházející se na území Evropsky významné lokality Nedakonický les.