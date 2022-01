Osm set let a jeden rok Huštěnovic, to už je pořádný kus historie

ROZHOVOR SE STAROSTOU

Práce s lidmi je podmínkou úspěchu, říká starosta Huštěnovic

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Vojtěcha Hasmandová (1914 – 1988), řeholní sestra boromejka. Od roku 1970 byla Boží prozřetelností postavena do úřadu generální představené Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Znojmě-Hradišti. V tomto postavení zde působila až do své smrti. Dne 28. listopadu 1996, za necelých 9 let po její smrti, otevřel brněnský biskup Vojtěch Cikrle její beatifikační a kanonizační proces.

Králíček Rudolf (1862 – 1946), generál pěchoty rakousko-uherských vojsk. Byl držitelem mnoha vyznamenání, mezi nimi i císařského řádu Železné koruny III. třídy, který byl udělován velmi sporadicky.

Jan Býček (1867 – 1952), starosta obce v letech 1914-1915. Za zásluhy o zřízení samostatné duchovní správy v Huštěnovicích byl Janu Býčkovi udělen poslední říjnovou neděli roku 1910 papežský řád „Pro Ecclesia et Pontifice“.

Antonín Sládek (1942 – 2009), akademický malíř. Na jeho rodném domě odhalil v říjnu 2014 pamětní desku charismatický český herec a malíř Jan Kanyza.



TIPY NA VÝLET

Huštěnovické muzeum zaujme děti i dospělé exponáty i akcemi

Chceme-li se seznámit se vzdálenou historií města nebo vesnice, obyčejně ji hledáme v muzeu. V Huštěnovicích byla v roce 2007 jeho duchovní matkou kronikářka obce Alena Bazalová. Lidé prošmejdili kuchyně, spíže, komory, půdy, ale i hospodářské objekty a začali dobové vybavení, které už dosloužilo, postupně snášet do místností někdejšího domu služeb, který přestal sloužit svému účelu. V sobotu 30. července 2011 bylo Muzeum Huštěnovice díky aktivitě tamního muzejního spolku slavnostně otevřeno. Až na malé výjimky pochází všechny exponáty z darů huštěnovických občanů. S úžasným citem a smyslem pro krásu ducha doby minulé bylo dvaceti členy muzejního spolku přistupováno i k vybavení expozic. Návštěvníci si mohou prohlédnout vybavení kuchyně a jizby z 20. až 50. let minulého století. V další místnostech jsou předměty, které se používaly k hospodářské a řemeslné činnosti a pracím v domácnostech. V muzeum je unikátní sbírka kraslic z celého světa, kterou muzejnímu spolku věnovala krasličářka Eva Temelová.



