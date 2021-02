Hradčovice

Rok založení: 1247

Počet obyvatel:1 000

Obec Hradčovice leží v Poolšaví, v údolí na mírném svahu, po pravé straně břehu řeky Olšavy, přibližně 6 km západně od nejbližšího města Uherského Brodu. Obec má dvě části – vlastní Hradčovice a Lhotku. Na svém katastrálním území má obec přírodní rezervaci, evropsky významnou lokalitu a naučnou stezku. Wikipedie

Doba covidová Hradčovjany vyškolila

Dokončit hřiště, vybudovat retenčních nádrže na zadržování dešťové vody i nový vodovod s vodojemem a postavit novou cyklostezku do Drslavic, to všechno by podle starosty Hradčovic Antonína Ondrůška chtělo v tomto roce realizovat vedení této obce v Poolšaví.

„Pokud se nám podaří dostat dotaci na nové kabiny pro fotbalisty, tak ty bychom v tomto roce chtěli obnovit i je. Také chystáme zřídit novou kanalizaci a přípojku vody v místní části Lhotka. Nad knihovnou bychom chtěli postavit nové byty pro začínající mladé rodiny, aby nám lidé z Hradčovic neutíkali,“ prozradil Deníku Antonín Ondrůšek.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

Naším cílem je sjednotit obec, tvrdí v rozhovoru starosta Hradčovic

Co se v Hradčovicích podařilo vylepšit, s jakými potížemi se tamní obyvatelé potýkají i jaké panují vztahy na tamní radnici. O tom mluví v rozhovoru pro Deník starosta Hradčovic Antonín Ondrůšek.

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU

Budoucí učitel Lukáš Kroča se stará o přírodu na uherskobrodsku

Lukášovi Kročovi je čtyřiadvacet let a je studentem magisterského oboru učitelství biologie a geografie pro střední školy. Je to rodák z Nivnice, žijící v Hradčovicích.

Naučná stezka vede kolem kaple, mokřadu až k oskerušovému sadu

Pět kilometrů dlouhou značenou trasou s přírodovědnou tématikou je Naučná stezka Hradčovice - Drslavice. Jednotlivá zastavení stezky seznamují návštěvníky s cennou faunou a flórou, která se v dané oblasti vyskytuje. Území se nachází v jedné z nejhodnotnějších částí přírodního parku Prakšická vrchovina, trasa začíná na hradčovické návsi a vede severním směrem místní části Suhrady.

Hradčovjané dostanou povolení na drslavické radnici

Nový systém dopravního značení, který se týká mimo jiné zákazu vjezdu na účelovou komunikaci mezi Drslavicemi a Prakšicemi, spouští s platností od 1. března 2021 drslavická radnice.

TIPY NA VÝLET



Naučná stezka je zaměřená přírodovědně a seznamuje s botanickými a zoologickými zajímavostmi jižní části přírodního parku Prakšická vrchovina. Má devět zastavení a pro svou nejnižší náročnost je vhodná i pro nejmenší turisty. Její celková délka je pět kilometrů.



Krčma v Hradčovicích

Kostel Všech svatých



Rozhledna na Lhotce nabízí úžasné výhledy do krajiny

Už sedmnáctým rokem se tyčí nad Hradčovicemi rozhledna na Lhotce. Postavena byla v roce 2004 a nachází se v místní části Lhotka ve výšce 285 metrů nad mořem.

Zdroj: Deník