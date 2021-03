HORNÍ NĚMČÍ

První písemná zmínka: 1358

Počet obyvatel: 825

Obec je obklopena krásnou přírodou, a vedou z ní četné turistické stezky. V jižní části jejího katastru leží vrchol Lesná. Zajímavostí obce je naučná stezka, které vede mimo jiné kolem minigolfového hřiště, najdete tam také občerstvovací automat či veřejné toalety. Na desetikilometrové naučné stezce nechybí několik zastavení v podobě altánků, kde lidé mohou posedět. Z osmdesáti procent trasou vede asfaltová cesta lesem, posledních několik úseků je polní cesta.





Vstupu do obce dominuje stíhačka MIG–19

Na současné podobě Horního Němčí se za uplynulé desetiletí podepsalo především zhruba 120 milionů korun, které se tamní radnici podařilo do proměny obce investovat.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

Do čela obce jej zvolili před jedenácti lety a letos je ve funkci starosty už třetí volební období. Jednapadesátiletý Lumír Kreisl přiznává, že do komunální politiky šel ve svých čtyřiceti proto, aby v obci „rozhýbal“ ledy a vedení radnice výrazně posunul do dotačně „gramotnější“ podoby.

PŘÍBĚH OSOBNOSTI

Už bezmála tři desetiletí působí na Slovácku malíř a historik Ašot Arakeljan. Tento umělec, dlouholetý vysokoškolský pedagog, člověk mimořádného výtvarného cítění i osobnost pevných morálních zásad, pochází z Arménie.

Spolků hýřících aktivitou je v Horním Němčí požehnaně



Dlouhým výčtem aktivních spolků se může pochlubit Horní Němčí. Podle starosty obce Lumíra Kreisla jich v obci působí čtrnáct, což je na vesnici s více než 800 obyvateli slušné číslo. Patří mezi ně Klub důchodců Javořina, Hopsácký kroužek, Malý Hopsáček a Hopsinky, Smíšený pěvecký sbor Horněmčané, Myslivecké sdružení Lesná, TJ Sokol oddíl kopané a oddíl stolního tenisu, SDH kde soutěží po jednom družstvu muži i ženy, SOP Jalovec, Dechová hudba Horněmčanka, Schola, včelaři a rybáři. „Naše obec je také aktivně zapojena v projektu Ukliďme Česko či v běžeckých závodech Okluky Run. Všechny spolky pomáhají k tomu, aby se u nás lépe žilo, dle našeho sloganu, který je na každém našem obecním kalendáři - Obec Horní Němčí, obec pro váš spokojený život,“ nechal se slyšet Lumír Kreisl.

Pandemie ruší jednu tradiční akci za druhou

Likvidační, i tak lze označit dopad vládních omezení na fungování tradičních akcí také v Horním Němčí.

„U nás v obci to žije, nebo lépe řečeno před covidem žilo,“ posteskl si horněmčanský starosta Lumír Kreisl. Začínávalo to podle něj plesy - Hopsáckým, Hasičským či Maškarním. Nechyběla ani fašanková obchůzka obcí. Tyto akce se letos kvůli covidovým restrikcím konat nemohly. Pokud se situace nezlepší dočkají se rušení či přesunu i další.

„Na jaře místní sdružení důchodců pořádá výstavu kraslic a v květnu se koná stavění máje. Koncem června u nás bývají hody, kdy pořádáme předhodové zpívání, nebo Hody s právem,“ řekl starosta.

Mezi tradiční akce patří v Horním Němčí turnaj v minigolfu o pohár starosty a dožínky. Mezi další pravidelné akce tam patří posezení s důchodci a po slavnostním ukončení letní sezóny na koupališti tam na podzim pořádají vaření trnek či košt slivovice. V závěru roku pak nechybí poslední leč, vánoční zpívání pod stromem, vánoční koncert scholy, štěpánská zábava, turnaj v pozemním hokeji - Memoriál Felixe Vrtala, ani novoroční procházka k Hubertovi s opékáním špekáčků a ohňostrojem.

TIPY NA VÝLET



Přírodní rezervace Drahy: louky světového významu

Dolní Němčí sice leží v mírně zvlněných rovinách Slovácka, blízko se ale zvedají první výběžky Bílých Karpat. Oblast se rozkládá na ploše 715 km² na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. V oblasti se nachází mnoho přírodních rezervací. Jedna z nejcennějších, přírodní rezervace Drahy, se rozkládá v bezprostřední blízkosti obce Horní Němčí. Prohlédnout si tam můžete bělokarpatské luky a pastviny.



