TIP NA VÝLET: Za sportem do sportovní haly Víceúčelové zařízení určené nejen pro Základní školu v Dolní Lhotě, ale také pro širokou veřejnost. Hala má rozměr 18×36 m, podlaha je polyuretanový sportovní povrch. Zahrát si tam můžete tenis, volejbal, basketbal, florbal, sálovou kopanou, aerobik a jiné sportovní činnosti.

Myšlenku na vybudování vlastního kostela v malé vísce nedaleko lázeňských Luhačovic obnovil a propagoval nynější starosta Jaroslav Masař spolu se svým otcem. Bylo to dávno před rokem 2008, kdy začala samotná stavba.

Říkáte, že se vám podařilo zrealizovat hodně investic. Které stojí za to jmenovat?

Když jsem nastupoval po svém otci, který byl starostou dvanáct let, první volební období jsem se všemu učil. Po změnách v samosprávě začínaly fungovat nové kraje, nastupoval úplně jiný systém financování, startovaly evropské programy na dotace. Učili jsme se s tím všichni pracovat. Dalo se získat hodně evropských peněz, pokud byl člověk šikovný. Nám se podařilo zrealizovat hodně investic. Ale počítám s tím, že se v budoucnu přísun peněz z unie přiškrtí a zvýší se vlastní podíly. Co se dost změnilo, je administrativa. Hodně narostla.

Vedete obec téměř dvacet let. Co se na starostování za tu dobu změnilo?

Dolní Lhota je víska, o kterou místní náležitě pečují. A jde to poznat.

Čím žijí městečka či vesničky, které obvykle jen projíždíme? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Oblíbený seriál Deníku vás provádí obcemi na Zlínsku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Tentokrát se podíváme do Dolní Lhoty.

