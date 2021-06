Čím žijí městečka či vesničky, které obvykle jen projíždíme? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Oblíbený seriál Deníku vás provádí obcemi na Zlínsku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Tentokrát se podíváme do Dešné.

Obec Dešná na Zlínsku. | Foto: se souhlasem obec Dešná

DEŠNÁ

První písemná zmínka: 1373

Počet obyvatel: 202

Zajímavosti obce:

Největší zajímavostí obce Dešné je bezpochyby testovací polygon, který vybudoval tehdejší Družstevní agrokombinát Slušovice. Jedná se o bývalou komunikaci zřízenou pro testování závodních automobilů značky Audi. Postavena byla v polovině osmdesátých let a sloužila do devadesátých let.

V obci se dodnes dochovalo několik původních staveb, tzv. „dřevěnic“, typických pro oblast Valašska. Jedna z nich je také zapsána ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Všechny dřevěnice jsou obydlené, některé trvale, jiné jsou využívané k rekreačním účelům.

V lokalitě Na kopci stojí památný dřevěný kříž. Jeho poloha byla zvolena záměrně na vyvýšeném místě tak, aby byl viditelný z dálkových pohledů, čehož je dosaženo hmotou lípy. Tento kříž se nachází v symbolickém uzlu a uvozoval rovněž vstup do území z Všeminy. Jeho přítomnost posilovala identitu obyvatel obce s místem a dodávala duchovní rozměr.