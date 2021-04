Čím žijí města, vesnice či vesničky, které obvykle jen projíždíme ? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Nový seriál Deníku vás provede obcemi na Slovácku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Dnes se podíváme do Bystřice pod Lopeníkem.

Bystřice pod Lopeníkem, obec na úpatí Bílých Karpat. | Foto: Deník/Pavel Bohun

Bystřice pod Lopeníkem

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1405

Počet obyvatel: 806

Obcí protéká potok Bystřička (někde uváděný jako Nivnička) a do ní se zhruba v polovině obce vlévá Pivný potok. Část obce patří do CHKO Bílé Karpaty. V létě roku 2016 zde bylo otevřeno Bystřické muzeum lidové architektury. V okolí obce vyvěrá 36 studánek. Je jednou z pěti obcí, která patří do mikroregionu Východní Slovácko. Zdroj: Wikipedie