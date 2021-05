BUCHLOVICE

První písemná zmínka: 1202

Počet obyvatel: 2400

Zajímavosti: K zajímavostem městyse patří záchranná stanice volně žijících živočichů. Chloubou Buchlovic je také sad klenotů, což je ovocný sad, ve kterém je vysazeno 80 druhů ovocných stromů tradičních odrůd. Jedná se o staré odrůdy jabloní, hrušní a dalších ovocných stromů, které se v okolí po mnoho generací pěstovaly. Zdroj: městys Buchlovice

Zámek, hrad a koupání

Na katastrálním území Buchlovic se totiž nacházejí tři klíčová lákadla pro návštěvníky regionu - zámek s nádhernou zahradou, starobylý hrad Buchlov a rekreační oblast Smraďavka s Lázněmi Leopoldov.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

Covidová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život ve vašem městysi?

Starostka Buchlovic Pavla VečeřováZdroj: archiv Pavly VečeřovéU nás se situace zkomplikovala ještě před nástupem covidu na scénu. Potýkali jsme se v této těžké situaci navíc s aktuálně opuštěnou ordinací praktického lékaře. Spousta našich občanů zůstala v náročné době bez obvodního lékaře, což mě velmi trápilo.

Celý ten rok byl a ještě stále je ve znamení očekávání, zda se situace zlepší, co se změní, kdy to poleví. To se intenzívně promítá do psychiky nás všech. Jsme neustále v napětí.

Odreagování se například při společenských akcích a různých setkáváních, kterých byla v Buchlovicích vždy hojnost, nám všem chybí. Těch poznatků je velmi mnoho, ale ztráta vnitřní pohody a klidu je poznat asi nejvíc.

SLAVNÍ RODÁCI

ARNOŠT HRABAL (*1886 † 1969), grafik, kněz.

František David (*1913 †2002), autor oběžných mincí československé měny, kterou jsme používali do roku 1992.

Bedřich BerchtOLD, (*1781 †1876), spoluzakladatel českého národního muzea v Praze.





Hudební legenda

TIPY NA VÝLET

Lesnická naučná stezka „Okolo Buchlova“ kolem hradu Buchlova a př. památky Barborka

NA JEDENÁCTI ZASTAVENÍCH stezka seznamuje veřejnost s prací lesníků v lesích Chřibů. První uvítací tabule je umístěna u parkoviště pod hradem Buchlovem. Tématem dalších tabulí jsou hlavní lesnické činnosti a částečně i místní historie. Návštěvníci se tak na téměř tříkilometrové trase, která vede kolem hradu Buchlova a přírodní památky Barborka, mohou seznámit s Lesní správou Buchlovice, zrozením lesa, obnovou lesa, hlavními lesními dřevinami Chřibů, pěstováním lesa, těžební činností, ochranou přírody, lesním majetkem, myslivostí u LS Buchlovice a pověstí o Čertově sedle.

Trnávky a Smraďavka jsou spíše rekreační lokality

Součástí Buchlovic jsou také lokality Smraďavka a Trnávky, kde žijí převážně chalupáři. Možná někdy v budoucnu budou podle starostky Pavly Večeřové bytostně propojeny s obcí, v současnosti jsou spíš vnímány jako rekreační oblasti, místa pro odpočinek, procházky přírodou apod.

Zdroj: Deník