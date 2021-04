Bánov

První písemná zmínka: 1091

Počet obyvatel: 2 048

Bánov je obec na jihovýchodní Moravě, leží na úpatí Bílých Karpat. Leží asi 7 km od Uherského Brodu směrem k česko-slovenské hranici. Žije zde přibližně 2 100[1] obyvatel. Obec leží při hlavní silnici E50 z Brna na Slovensko. Od roku 2010 je v provozu obchvat obce, který výrazně změnil její charakter



Přestože se vedení Bánova, stejně jako všichni ostatní, vloni učilo fungovat v nouzovém režimu, příliš se to staveb v obci připravených k realizaci nedotklo. Žádné zdržování. Co bylo třeba, to tamní radnice udělala, ať se jednalo o opravy inženýrských sítí, chodníků nebo veřejného osvětlení.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

Je to zkrátka už dlouho a byli jsme zvyklí na svobodu, tvrdí o epidemii starosta Bánova

Už druhé volební období v pozici starosty Bánova působí 35letý dlouholetý dobrovolný hasič s optimistickým úsměvem na tváři, Marek Mahdal. V rozhovoru čtenářům deníku vysvětluje, jak vlastním pohledem vnímá epidemiologickou krizi ve společnosti, nakolik jsou Bánovjané vděčni za 10 let fungování obchvatu kolem své vsi i to jak je hrdý na spolkový život v Bánově.

Největší zapeklitostí jsou pro starostu sousedské spory

Na starostu se spoluobčané často obracejí s prosbami o radu, podle Marka Mahdala jsou však největší zapeklitostí sousedské spory.

„Lidé mnohdy mají představu, že starosta přijde, přikáže, samozřejmě tomu druhému, co musí udělat, zbourat či jinak strpět,“ vysvětluje Marek Mahdal. Někdy dokonce podle jeho slov jednání starosty pomůže a není potřeba řešit věc přes stavební úřad nebo soudně.

„Z některých sousedských tahanic ale není cesty ven, a když sousedé neustoupí a začnou si vzájemně škodit, je to nekonečný kruh problémů. Ne nadarmo se říká, že je súsed víc jak rodina. Já jsem rád, že mám v sousedství přátele, se kterými se rádi vidíme a postojíme spolu u plotu se štamprlkou slivovice,“ vysvětluje bánovský starosta.

Takové vztahy je podle něj třeba si pěstovat, a když na to přijde, sem tam i ustoupit nebo zatnout zuby a snažit se nevyvolat nějakou rychlou roztržku, po které se vztahy velmi těžko a pomalu vrací do normálu.

„To ale souvisí se sebeovládáním a lidskou náturou, která se někdy v sousedství sejde tak, že to zkrátka nemůže klapnout. Konkrétní zapeklitost ani nemůžu sdělit. Je jich sice na novou knihu Slovácko sa súdí a u mnohých by se čtenáři určitě pobavili, ale aktéři by se mohli poznat, čímž se jich nechci dotknout,“ poznamenal Marek Mahdal s úsměvem.

DIVADELNÍ SLÁVA

Hotový divácký poprask způsobil Divadelní spolek Pod Lampú svojí hrou s názvem Biomatka aneb běž do řiti s kuskusem. Tento vtipný komediální počin spatřil premiérově světlo světa sice na konci dubna 2018, do jeho zkoušení se však bánovští ochotníci pustili už na podzim roku předešlého.

TIPY NA VÝLET

Dominantou obce při příjezdu od Uherského Brodu jsou Tři kříže znovuosazené v nedávné době na sopečné vyvýšenině.

Zdroj: Deník