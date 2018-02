Jak se rozjedu, všechna tréma přejde, tvrdí olympionička Pančochová

ROZHOVOR/ - Čeká ji třetí olympiáda. V kanadském Vancouveru teprve sbírala cenné zkušenosti, v ruském Soči před čtyřmi lety už ale patřila mezi hlavní favoritky. Na vysněnou medaili ale česká reprezentantka na snowboardu Šárka Pančochová nedosáhla. I když rodačka z Uherského Brodu po prvním kole vedla, po nepříjemném pádu nakonec skončila až pátá.

V jihokorejském Pchjong᠆čchangu, kde se sedmadvacetiletá závodnice představí v disciplínách slopestyle a Big Air, se pokusí tuto pozici ještě vylepšit. Vždyť medaile je snad to jediné, co sympatické sportovkyni v bohaté sbírce úspěchů stále schází.

„Mám možnost se trochu zviditelnit do budoucna. Je to, jako když máte firmu a investujete hodně peněz do marketingu, tak očekáváte, že z toho něco bude. Medaili bych chtěla, ale uvidíme, jak mi sedne trať,“ říká v rozhovoru pro Deník juniorská mistryně světa a držitelka velkého křišťálového glóbu ze Světového poháru v sezoně 2013/2014, která trvale žije v zahraničí.



Olympijské hry se kvapem blíží. Už cítíte správné napětí?

Už to bude moje třetí olympiáda, tak trochu vím, co od ní očekávat. U snowboardingu hrozně záleží na tom, jaké bude počasí. Je taky dost možné, že bude hnusně a zruší nám to. Zůstávám v přítomnosti, připravená jsem, tak uvidíme, co se stane, až to přijde.



Býváte vůbec před podobnými světovými akcemi nervózní? Jste trémistka?

Před každým závodem jsem vždycky trochu nervózní, ale snažím se myslet pozitivně. A většinou jak se rozjedu, všechna tréma přejde.

Co pro vás vůbec olympijské hry znamenají? Přikládáte jim nějaký hlubší význam, nebo pro vás jde o běžný závod s větším humbukem kolem?

Jsem ráda, že mohu reprezentovat Česko. A tím, že spousta lidí olympiádu sleduje, mám možnost se trochu zviditelnit do budoucna. Je to, jako když máte firmu a investujete hodně peněz do marketingu, tak očekáváte, že z toho něco bude.



Dají se třeba srovnat s mistrovstvím světa nebo s X-games?

Olympiáda je trochu víc vyhrocená tím, že se na ni kvalifikujeme rok dopředu. Většinou všichni jezdci jezdí World Cup, takže spolu pořád závodíme. Ale jinak je to určitě srovnatelný závod s X-games.

Vy jste se v minulosti zúčastnila dvojích olympijských her. Jak na Vancouver a Soči vzpomínáte?

Na obě olympiády mám dobré vzpomínky. Vancouver je super město a v Soči mají parádní hory. Neměla jsem důvod si na něco stěžovat.



Nemrzí vás, že jste hlavně v Rusku nedosáhla ještě lepších výsledků?

Náš sport je hodnocený rozhodčími a s tím já už nic nezmůžu. Já mohu jenom dělat to, co nejlíp umím. A pak ať se děje vůle boží. (úsměv)



Stále vám někdo tvrdý pád ze Soči připomíná?

Na ten už se zapomnělo. Tedy alespoň v mých očích. (úsměv). U snowboardingu se padá dost často, tak je pořád o čem se bavit. (smích)



Věříte, že byste letos mohla vysněnou medaili konečně získat?

No tak ráda bych ji měla. Uvidíme, jak mi sedne trať.



Co bude podle vás rozhodovat? Aktuální forma, připravenost nebo také štěstí?

Od všeho trochu.



V Pchjongčchangu budete startovat hned ve dvou disciplínách. Věříte si víc ve slopestylu, nebo Big Air?

Slopestyle je můj oblíbený. V Big Airu to bude určitě zajímavé. Budou padat neuvěřitelné triky.



O U-rampě jste neuvažovala?

Bylo toho hodně s Big Air a slopestyle. Už bych to nezvládla jak časově, tak silově. Možná na další olympiádě pojedu zase rampu.



Co vůbec říkáte na to, že dějištěm zimní olympiády je jihokorejský Pchjongčchang?

Mám Korejce ráda. Jsou příjemní a přátelští. Asi bych ale byla radši, kdyby se to jelo někde v Americe nebo ve větších horách.



Už jste zjišťovala, který den jedete a jak vypadá olympijská vesnice?

Nic moc jsem si ještě nezjišťovala, ale snad se to brzy dozvím. (úsměv)



Půjdete i na slavnostní zahajovací ceremoniál?

Určitě půjdu. Na té poslední olympiádě jsem se ho nezúčastnila, a tak je potřeba si to připomenout.



Snowboarding nepatří mezi nejsledovanější sporty. Cítíte, že mezi českými fanoušky zájem o něj vzrostl? Poznávají vás lidé?

Snowboarding byl jeden z nejsledovanějších sportů na olympiádě. A taky máme docela širokou reprezentaci ve snowboardu v Čechách, tak si myslím, že lidé vědí, o co jde.

Vás lidé znají i díky příspěvkům na sociálních sítích, kde jste hodně aktivní. Ráda se o zážitky dělíte s fanoušky?

Celkem mě to baví a doufám, že to třeba i lidi inspiruje, aby si šli plnit svoje sny. Když něco člověk chce a jde si za tím, tak se většinou dočká úspěchu.



Loni jste podstoupila operaci ramena. Už jste stoprocentně fit?

Byla jsem na operaci s oběma rameny a rehabilitace byla dlouhá. Trvalo to trochu déle, než jsem si myslela, ale tak je to většinou vždycky. Nyní se cítím o sto procent lépe. Minulou sezonu mi vypadla hodně. Jsem ráda, že je to za mnou.



Jak vůbec rehabilitace probíhala?

Mám fyzioterapeuta Jakuba Kmeťka, který s námi jezdí. Je super a jsem za něj moc vděčná. Více méně čtyři měsíce jsem strávila ve fitcentru. Byla jsem tam pětkrát týdně, někdy i dvakrát za jeden den.



Většinu roku žijete ve světe. Už jste si někde našla druhý domov?

Jsem ráda v Breckenridge, Coloradu a Encinitas, Kalifornii… Zkoušela jsem přemýšlet nad tím, kde bych mohla žít pořád, a nějak jsem to zatím nevymyslela.



Čím je pro vás Amerika tak přitažlivá a krásná?

Mám tady spoustu dobrých kamarádů a mají tady super parky. Docela mě baví, že když se tady chcete ztratit v přírodě, aby vás už nikdo nikdy nenašel, tak to jde. V Evropě je hodně lidí na poměrně malé ploše.



Jak často se vůbec dostanete domů do Uherského Brodu?

Tak jednou za půl roku jezdím navštěvovat babičku, ale ráda bych ji viděla častěji.



Co na váš kočovný život říkají rodiče, brácha? Nechybíte jim?

Chybím, ale jsou rádi, že dělám, co mě baví.



Vozíte jim třeba nějaké dárky z cest?

Dřív jo, ale teď už moc ne. Hlavně neteři vždycky něco dovezu.



Vánoce jste prožila doma, nebo někde v zahraničí? Stačila jste si je vůbec užít?

Byla jsem právě v Kalifornii v teple a bylo to super.

Šárka Pančochová

Datum narození: 1. listopadu 1990

Bydliště v ČR: Uherský Brod

Výška: 159 cm, váha: 55 kg

Klub: AČS + ONE LIFE

Sport: snowboard

Disciplína: Big Air, slopestyle

Trenér: Martin Černík

Účast na velkých akcích: ZOH: 2010: 14. místo, 2014: 5. místo (slopestyle), 16. místo (U-rampa).

Další úspěchy: mistrovství světa juniorů: 2008 – 1. místo (Big Air), vítězka závodu Světového poháru 2010 (U-rampa), mistrovství světa: 2011 – 2. místo (slopestyle).