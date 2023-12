A jaké rady má pro pěstitele?

Kilo cukru doplňuje do bečky jen tehdy, pokud ovoce nedosáhne cukernatosti vyšší než 20 a není docela vyzrálé.

„Kvas nesekám, nemíchám. Prokvašenost neměřím. Naplněnou bečku uzavřu plátnem. Jakmile se v ní vytvoří koláč a začne se odlupovat, odeberu ho a vyhodím. Nesmí propadnout do šťávy, pachy v něm nebo mušky na něm by jej mohly kontaminovat, a to by se pak mohlo negativně projevit na kvasu. Jinak ale každý máme svoje fígle. Nikomu do toho nemluvím. Ať si to každý dělá podle sebe,“ naznačuje Jaromír Klečka s tím, že co člověk, to jiný způsob přípravy kvasu.

K sedmdesátinám primáše Jiřího Pavlici: Ať tvá muzika dělá nám i tobě radost

„Moji kamarádi kvas sekají a míchají, já proti tomu nic nemám,“ usmívá se Jaromír Klečka.

A dodržuje ještě jednu zásadu. Bečku se snaží naplnit duranciemi co nejrychleji, do tří, do čtyř dnů, aby zamezil případnému plesnivění ovoce v ní.