Dětská pohotovost v Uherském Brodě je momentálně uzavřena kvůli nedostatku pediatrů. Zlínský kraj, který je za provoz pohotovosti odpovědný, hledá řešení situace. Pro obnovení provozu je potřeba najít dva lékaře, kteří by doplnili stávající tým.

Uzavření dětské pohotovosti na poliklinice v Uherském Brodě, k němuž došlo kvůli nedostatku pediatrů a jejich odmítání sloužit nad rámec praxe, rozvířilo mezi lidmi debatu.

Diskuze se vedou hlavně na sociálních sítích.

Například na facebookovém profilu města Uherský Brod neskrývá zklamání přispěvatelka s označením Anett ka.

„Tohle je docela špatná vizitka města a jeho atraktivnost neposílí. Lidé jezdí mimo město téměř kvůli všemu, takže tak důležitá věc jako pohotovost bude další bod, kvůli kterému se musí opět vyjet,“ píše.

Zrušení dětské pohotovosti v Uherském Brodě se však z hlediska odpovědnosti týká především Zlínského kraje.

Hejtman Radim Holiš přiznal, že ví o tom, že se na Uherskobrodsku zatím pro službu nepodařilo sehnat takové množství pediatrů, aby ji bylo možné dále provozovat.

Dětská pohotovost tak nyní nefunguje.

„Dále však jednáme. Je to úkol pro našeho ředitele záchranné služby. Momentálně je velkou výzvou pro lékařskou pohotovost v kraji i v celé republice to, že od příštího roku mají pohotovosti přejít pod platbu pojišťovny. To je čas, který si bere i Zlínský kraj na to, aby vyhodnotil efektivitu pohotovosti a na základě nového způsobu platby pohotovost v kraji nastavil,“ uvedl Radim Holiš.

Hledají se dva pediatři

Opětovné otevření dětské pohotovosti v Uherském Brodě podle něj stojí a padá s obsazením chybějících dvou lékařů do osmičlenného týmu.

„Pokud se podaří najít ty dva chybějící, není důvod tu službu otevřít. Naším cílem je ji do konce roku udržet,“ naznačil hejtman.

Deníku svůj názor tlumočila také starostka Miroslava Poláková.

„Dozvěděla jsem se o tom z televize. Mne jako starostku o tom nikdo neinformoval. Z hlediska lidského je to pro mě těžko pochopitelné. Lékařské povolání je službou člověku. Pokud šel někdo studovat lékařskou fakultu, muselo mu být jasné, že po vystudování bude tu službu vykonávat i mimo základní stanovenou dobu,“ řekla Miroslava Poláková.

Podle jednatele Městské nemocnice s poliklinikou Uherský Brod Ferdinanda Kubáníka, prostory za účelem provozování lékařské pohotovostní služby brodská nemocnice s poliklinikou pronajímá Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, která tento provoz zajišťuje.

„Nájemní vztah nerušíme a počkáme ještě nějakou dobu, protože věřím, že se podaří najít dva dětské lékaře, kteří doplní ty, co jsou ochotní sloužit,“ uzavřel Ferdinand Kubáník.

Jasno ve věci má matka dvou dětí, Broďanka Markéta Švehlíková.

„Pokud bych někdy potřebovala jet s některým z mých dětí na pohotovost, určitě bych zamířila na pohotovost rovnou do Uherskohradišťské nemocnice, kde jsou případně k dispozici všechna specializovaná oddělení,“ naznačila Markéta Švehlíková.

Dětská pohotovostní služba Uherskohradišťské nemocnice podle slov její mluvčí Lucie Sedláčkové má fungovat standardně i v letošním roce.

"O uzavření dětské pohotovosti v Uherském Brodě víme. S regionální spádovostí počítáme. Zdali a o jaký nárůst u nás v Uherském Hradišti půjde, to ukáže až čas," poznamenala Lucie Sedláčková.

Dětská pohotovostní služba Uherskohradišťské nemocnice:

Pondělí - Pátek: 17 - 20 hodin

Sobota, Neděle: 8 - 20 hodin