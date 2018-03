Jak jsme žili v Československu. Tentokrát z Kunovic

V tištěném Slováckém deníku bude v pátek 26. ledna další díl seriálu Jak jsme žili v Československu.

Pohled na dnešní náměstí Svobody ve směru od severozápadu. V popředí hlavní silnice a křižovatka, vlevo budova školy postavená v roce 1886, v pozadí ční věž kostela sv. Petra a Pavla.Foto: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

V seriálu zveřejňujeme archivní snímky z obcí Uherskohradišťska a Uherskobrodska (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 2000.

V dnešním díle se podíváme do Kunovic.

Každý pátek se v našich novinách setkáte se starými fotografiemi a vzpomínkami obyčejných lidí. Seriál přinese zajímavé sondy do minulosti našeho státu.

Chcete-li do něj přispět i vy, ozvěte se. Vyzýváme zastupitele, spolky, zájmová sdružení, kluby a další organizace, aby poslali své snímky a pár řádků vzpomínek. Na první dožínky, stavbu kina v akci Z, frontu na toaletní papír, ale třeba také osvobození obce od okupantů či starou hasičskou stříkačku s pradědečky v přilbách s ozdobnými ratolestmi.

Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z těchto let? Pošlete nám je na redakce.slovacky@denik.cz.

Historie Kunovic sahá hluboko do doby kamenné, o čemž svědčí řada archeologických nálezů. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z 13. ledna 1196. V listině olomouckého knížete Břetislava je uváděn název Cunovicz. Založením Uherského Hradiště v polovině 13. století bylo postavení Kunovic celkově oslabeno, avšak jako řemeslnicko-obchodní středisko brzy získávají zpět svá privilegia. Ráz městečka se podstatně změnil postavením Vlárské dráhy v r. 1888. Od 30. let minulého století se Kunovice z typicky zemědělské oblasti mění na zemědělsko-průmy-slovou. V letech 1950–53 byla zahájena výstavba nového závodu Let. Kunovice byly dvakrát spojeny do aglomerace s Uherským Hradištěm (1949 –1954 a 1972–1990). 1. ledna 1991 se začala psát novodobá historie samostatných Kunovic, v roce 1997 byly prohlášeny městem. Zdroj: www.mesto-kunovice.cz