Jak jsme žili v Československu. Tentokrát z Uherského Ostrohu

V tištěném Slováckém deníku bude v pátek 31. srpna další díl seriálu Jak jsme žili v Československu.

Foto: archiv obce Uherský Ostroh

V seriálu zveřejňujeme archivní snímky z obcí Uherskohradišťska a Uherskobrodska (ale i z různých spolků, sportovních klubů, zájmových sdružení atd.) z let 1918 až 2000.

V dnešním díle se podíváme do Uherského Ostrohu.



Každý pátek se v našich novinách setkáte se starými fotografiemi a vzpomínkami obyčejných lidí. Seriál přinese zajímavé sondy do minulosti našeho státu.

Chcete-li do něj přispět i vy, ozvěte se. Vyzýváme zastupitele, spolky, zájmová sdružení, kluby a další organizace, aby poslali své snímky a pár řádků vzpomínek. Na první dožínky, stavbu kina v akci Z, frontu na toaletní papír, ale třeba také osvobození obce od okupantů či starou hasičskou stříkačku s pradědečky v přilbách s ozdobnými ratolestmi.

Název Ostroh (dříve Stenicz) odvozuje město od své ostrovní polohy, přívlastek Uherský byl připojen až v pol. 19. století. Nejstarší svědectví o městě podává listina s datem 7. ledna 1275 vydaná Přemyslem Otakarem II. opatovi kláštera Hradiska ohledně platů z Přerova.





Jako pohraniční hrad spolu s panstvím byl Ostroh součástí královských držav až do roku 1511, kdy přešel do dědičného vlastnictví pánů z Kunovic /1511-1622/ a poté knížat z Lichtenštejna /1622-1945/.





Do té doby se zde vystřídala řada zástavních držitelů. Za Haška z Valdštejna se stal Ostroh centrem a pevnou hradbou husitství na jihovýchodní Moravě. Dobré časy přinesla městu léta 1850-1949, kdy se stal Uherský Ostroh díky politickým a správním reorganizacím centrem soudního okresu a sídlem řady dalších důležitých úřadů /berního, důchodkového kontrolního, katastrálního měřičského aj./.





V souvislosti se správní reformou v roce 1949 došlo k definitivní ztrátě postavení města jako správního centra, Uherský Ostroh poté nabyl už jen charakteru provinčního města.





Současné město vzniklo v roce 1947 spojením tří samostatných obcí – města Uherského Ostrohu, městyse Ostrožského Předměstí a obce Kvačic. Nyní v něm žije necelých 4,5 tisíc obyvatel. K předním zdejším firmám patří dřevozpracující podnik DYAS, ŽPSV, a. s. a EUROTEC, k. s.





K významným rodákům se řadí Jan Černý – dvojnásobný předseda vlády a několikanásobný ministr vnitra, zemský prezident Moravskoslezské země; Otakar Borůvka – matematik světového významu; Zdeněk Galuška – spisovatel, malíř, autor knih Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí; František Vaněk – stálý člen reprezentačního hokejového družstva Československa v letech 1955-1963.