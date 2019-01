Uherské Hradiště – Zbavit cimbálové muziky a folklorní soubory povinnosti platit autorské poplatky za lidové písně. To je výsledek výjezdního zasedání senátorů v Uherském Hradišti. U příležitosti Slováckých slavností vína a otevřených památek tam totiž představili novelu autorského zákona. Senát by ji měl začít projednávat v nejbližších týdnech.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Všichni dobře víme, že lidová písnička nemá autora a je absurdní, aby za ni OSA vybírala peníze nebo nutila pořadatele folklorních akcí, aby 10 dnů předem posílali seznam písní, které bude například na hodech hrát místní cimbálová muzika. Jsem přesvědčen o tom, že folkloristé, ale především samy folklorní písničky, si nezaslouží, aby na nich kdokoliv takovým způsobem parazitoval," uvedl slovácký senátor Ivo Valenta (více o zasedání Senátu v Uherském Hradišti)

Folkloristé považují novelu za dobrý nápad

Folklor je podle něj něco, co se má rozvíjet, nikoliv zaplevelovat poplatky a byrokracií. Proto prý připravil ve spolupráci s advokátní kanceláří svůj první návrh novely zákona. Sami folkloristé považují novelu za dobrý nápad.

„Určitě by to ulehčilo byrokracii. Myslím si, že to podpoří jak muziky, tak soubory," nechala se slyšet Jana Trubačíková z folklorního souboru Míkovjan.

Předložený návrh změny autorského zákona přináší především upřesnění dosavadního právního stavu tak, aby se ti, kteří budou hrát folklorní hudební díla od neznámého autora, mohli spolehnout na to, že nebudou zatěžování poplatky ani administrativními povinnostmi.

„Věřím, že návrh novely zákona podpoří častější produkci lidových písní a pomůže tak zachovat toto naše kulturní dědictví i pro příští generace. Myslím si, že v dnešní době je to obzvláště důležité," sdělil senátor Martin Tesařík, místopředseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který je pod návrhem zákona spolupodepsán.

Autor písně neznámý? Platit za produkci by se nemuselo

V praxi bude novela zákona znamenat jediné. Všichni ti, kdo hrají folklorní písně, tedy takové, u kterých není známý autor, nebudou již nijak obtěžováni povinnostmi ve vztahu k Ochrannému svazu autorskému (OSA). Pořadatelé akcí neboli „provozovatelé živé veřejné produkce" tak nebudou muset 10 dnů předem oznamovat OSA konání akce a nebudou muset jeho pracovníkům zasílat seznam písní včetně jejich autorů.

Zároveň tak budou všechny tyto produkce jednoznačně osvobozeny od placení autorských poplatků. Právě pojem neznámý autor hraje významnou roli podle uměleckého vedoucího cimbálové muziky Ohnica Jana Káčera.

„Platit za písničky, které jsou otištěné ve 150 zpěvnících je postavené na hlavu. Na druhou stranu je autorský zákon důležitý. Pokud někdo píseň nově upraví a stráví nad ní nějaký čas, měla by být jeho úprava nějak chráněná," myslí si Jan Káčer.

SOUVISEJÍCÍ Slovácké slavnosti vína a otevřených památek PŘEHLEDNĚ