„Jde o jakési Ivanovo ohlédnutí za životem a za světem. Skládal jsem to z pozůstalosti, kterou jsem od jeho rodiny měl k dispozici. Z jeho básnické tvorby jsem vybral věci ze kterých je patrné, nakolik byl v nitru své duše jinačí, než navenek,“ řekl Deníku Tomáš Ježek.

close info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in Rok po smrti Ivana Slunka Hapla (na snímku) vyšel knižně v Uherském Hradišti jeho Kšaft

Ta kniha je podle něj svědectvím o tom, že každý z nás lidí je naprostý originál. „Její přínos je také v nutnosti si uvědomit, že jsou mezi námi lidé kreativní, a my o nich nevíme prostě jen proto, že nemají prostor nebo třeba jen nedostali příležitost se projevit. Slunko byl jedním z takových lidí a ani si to neuvědomoval. Snad nechtěl být žádným básníkem, možná o to ani nestál, ale nakonec jsem z jeho pozůstalosti rozklíčoval, že byl mimo jiné hluboce moudrým člověkem,“ dodal Tomáš Ježek.

Podle Slunkova syna Jakuba se jeho otec snažil během svého života sepisovat a tím formulovat své myšlenky. „Je pravda že Kšaft je trochu jiného ražení, než básně z období otcovy mladické zamilovanosti. Je to o jeho životě i vnímání života jeho očima. V jeho básních se může kde kdo i poznat. My s bratrem knihu vnímáme jako vzpomínky našeho otce, jako jakýsi jeho odkaz,“ dodal Ivanův syn Jakub Hapl.

Ivan Slunko Hapl byl nepřehlédnutelnou postavou života v Uherském Hradišti. Zemřel náhle ve čtvrtek 20. července 2023. Miloval muziku. Láska k ní ho provázela od mládí. S přibývajícími léty přidal k té rockové i metal. Byl součástí slavného cyklistického závodu Giro de Pivko. Ve svém živlu byl i jako barman na Zepellinu. Hospoda, to pro něj bylo místo setkávání s přáteli. Místo, kde se může poslouchat dobrá hudba a probírat umění, knihy. Byl stálým hostem uherskohradišťského STbaru Jiřího Klapky, kde měl svoje kamarády. Docházel každé pondělí na setkávání básníků v tomto baru, stal se členem básnické kulturní úderky Odpultu, kde přednášel své verše.

Níže je trojice básní Ivana Slunko Hapla z knihy Kšaft (zápisky z deníku)

close info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in Rok po smrti Ivana Slunka Hapla vyšel knižně v Uherském Hradišti jeho Kšaft.Slunkovy ilustrace uvnitř knihy

Ještě než otevřeš oči

než vykročíš levou

než učísneš si vlásky a nasadíš masky

zkontroluj svět za zavřenými víčky.

Dožij své sny, své radosti i bolesti.

Jen blázni a děti snídají na střechách představ

zalitých slunečným teplem

a mávnutím křídel přistávají mezi námi.

Vím to – vím

občas ta křídla cítím.

Jako bůh

Pokoj s rámovaným obrazem

sedím, na hlavě korunu králů

a ty, kde ty máš korunu?

odráží se otázka od obrazu v zrcadle

v kapse zacinká 33 korun

která je královská? všechny?

Nevím

znát odpověď na všechny otázky

kandidoval bych na místo boha

místo toho si dám velkou skotskou

bez ledu

bez otázek

jen nad strážní věží mě unáší

šílené kvílení Hendrixovy kytary

v tuto a pro tuto chvíli

se cítím jako bůh

Zase my

Jsme to my,

bezejmenní hrdinové

zbabělci svých osudů, lásek

svých vesmírů bez ambic stát se kosmonauty

Jsme proroci, produkty způsobu svého života

držitelé průkazu totožnosti

pijáci tichých, klidných a slunečných rán – úsvitů

štamgasti temných, smutných i veselých večerů

a nájemní vrazi času mezi tím